По телеканалах Ахметова завдали потужного удару

Цифрова платформа «Мегого» викупила права на трансляцію матчів італійської Серії А

Канали «Футбол 1/2/3», які належать власнику «Шахтаря» Рінату Ахметову, в новому футбольному сезоні не транслюватимуть італійську Серію А. Права на мовлення одного з провідних чемпіонатів Європи придбала цифрова платформа «Мегого». Якщо врахувати, що раніше конкуренти позбавили можливості «Футболи» транслювати Лігу чемпіонів, Лігу Європи та Лігу конференцій, то у них незабаром не залишиться, що транслювати взагалі.

Наразі на «Футболах» залишаються українські вища та перша ліги, яка переїде з телеканалу «Хспорт», нідерландська «Ередівізія», Кубок Лібертадорес, чемпіонат Аргентини, Кубок Бразилії, відбірний турнір до чемпіонату світу 2022 року і Ліга націй.

Як видно, забивати телевізійну сітку звичним для глядача каналам стає дедалі важче.

Раніше «через свавілля суддів» український футбольний клуб знявся зі змагань після гри з «Металістом».