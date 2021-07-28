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    По телеканалах Ахметова завдали потужного удару

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    Канали "Футбол" поступово втрачають аудиторію - По телеканалах Ахметова завдали потужного удару
    Канали "Футбол" поступово втрачають аудиторію
    Фото з відкритих джерел

    Цифрова платформа «Мегого» викупила права на трансляцію матчів італійської Серії А

    Канали «Футбол 1/2/3», які належать власнику «Шахтаря» Рінату Ахметову, в новому футбольному сезоні не транслюватимуть італійську Серію А. Права на мовлення одного з провідних чемпіонатів Європи придбала цифрова платформа «Мегого». Якщо врахувати, що раніше конкуренти позбавили можливості «Футболи» транслювати Лігу чемпіонів, Лігу Європи та Лігу конференцій, то у них незабаром не залишиться, що транслювати взагалі.

    Наразі на «Футболах» залишаються українські вища та перша ліги, яка переїде з телеканалу «Хспорт», нідерландська «Ередівізія», Кубок Лібертадорес, чемпіонат Аргентини, Кубок Бразилії, відбірний турнір до чемпіонату світу 2022 року і Ліга націй.

    Як видно, забивати телевізійну сітку звичним для глядача каналам стає дедалі важче.

    Раніше «через свавілля суддів» український футбольний клуб знявся зі змагань після гри з «Металістом».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    По телеканалах Ахметова завдали потужного удару