«Шахтар» у Туреччині проведе спаринги з чемпіоном Болгарії та віце-чемпіоном Хорватії

З 15-го по 24-те січня у Белеку донецький клуб проведе перший зимовий збір

«Гірники» зберуться у Києві у п'ятницю, 12 січня, та протягом двох днів пройдуть медогляд, 15 січня вилетять до Туреччини. Окрім тренувань, підопічних Паулу Фонсеки чекають два контрольні поєдинки. 20 січня суперником стане чемпіон Болгарії «Лудогорець», а 24-го - загребське «Динамо», інформує офіційний сайт



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ФК «Шахтар»

З 15-го по 24-те січня у Белеку донецький клуб проведе перший зимовий збір

«Гірники» зберуться у Києві у п'ятницю, 12 січня, та протягом двох днів пройдуть медогляд, 15 січня вилетять до Туреччини.

Окрім тренувань, підопічних Паулу Фонсеки чекають два контрольні поєдинки. 20 січня суперником стане чемпіон Болгарії «Лудогорець», а 24-го - загребське «Динамо», інформує офіційний сайт клубу.

Минулого разу «Шахтар» організовував повноцінні міжсезонні збори у Туреччині у лютому 2015-го. Тоді в Антальї «гірники» чотири рази взяли верх із загальною різницею м'ячів 8:2: над казахським «Атирау», польським «Тихи», білоруським «Динамо» та національною командою Азербайджану.

Вперше збір донеччан у Туреччині, що включав три тренувальні поєдинки в Антальї, відбувся у лютому 1996 року.

З 2005-го товариські матчі на турецькій землі були для «помаранчево-чорних» регулярною практикою при Мірчі Луческу.

Примітно, що з 2009 по 2015 рік «Шахтар» незмінно проводив в Антальї один тривалий зимовий збір (чотири-шість спарингів).

Нагадаємо, «Шахтар» переманив у свою команду ще одного молодого гравця «Динамо».