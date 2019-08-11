«Шахтар» вибачився перед новачком «Динамо»
Жерсон Родрігес
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«Гірники» перепросили за недоречний коментар в мережі Інстаграм
«Шахтар» вибачився перед новачком «Динамо» Жерсоном Родрігесом за недоречний коментар в мережі Інстаграм.
Форвард збірної Люксембургу присвятив дебютний гол у складі «Динамо» в матчі 10 серпня проти «Шахтаря» своїй матері, яка померла в травні.
«Мамо, люблю тебе та сумую», - написав футболіст. На що редактор сторінки «Шахтаря» відповів: «Ти обираєш неправильну команду».
Лише наступного дня «гірники» все ж вирішили вибачитися: «Жерсоне, ми щиро шкодуємо про написаний вчора коментар. То була помилка. Будь ласка, прийми наші вибачення».
Нагадаємо, в матчі третього туру Прем’єр-ліги «Динамо» поступилося вдома «Шахтарю» - 1:2. Єдиний м’яч у киян забив новачок Жерсон Родрігес.
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