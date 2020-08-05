УЄФА визначилася з жорсткою системою санкцій в умовах пандемії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

УЄФА напередодні рестарту єврокубків передбачила всі можливі ризики Світлина із соцмереж

Клуби не отримали іншого вибору як грати

Оскільки коронавірус і не думає зникати, а без футболу Європа ніяк не може, УЄФА довелося адаптувати правила під нові умови.

Вчора ввечері регулятор опублікував на своєму сайті новий регламент, в якому чітко прописано, як саме повинні бути організовані міжнародні матчі в складний період, і хто буде нести відповідальність за їх можливий зрив.

— всі протистояння відбірних раундів Ліги чемпіонів і Ліги Європи будуть складатися тільки з одного матчу, крім фінального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів;

— клуби зобов'язані за два дні до кожного жеребкування повідомляти УЄФА про обмеження на поїздки, які введені в їх країні, інакше УЄФА буде користуватися своїми даними. Якщо вони застарілі і матч не відбудеться, господарям зарахують технічну поразку;

— якщо влада встановила обмеження і не пускає в країну команду гостей, то знайти нейтральне поле стає обов'язком господарів. Якщо вони цього не зроблять — їм зарахують технічну поразку;

— якщо в УЄФА порахують, що дані щодо обмежень, надані клубом, невірні, то нове місце проведення матчу вибирає УЄФА. Якщо якась із команд відмовляється грати в запропонованому місці, їй зараховують технічну поразку;

— якщо країна, де має проводитися матч, ввела обмеження вже після всіх дедлайнів, і часу знайти інший стадіон не залишається, команді-господарці зарахують технічну поразку;

— якщо обидва клуби відмовляються грати, або ж вони визнані в рівній мірі винними у зриві матчу, то обох виключать з євро кубків;

— навіть якщо в команді більше десяти гравців хворі на Covid-19, вона зобов'язана грати. Мінімальна допустима кількість гравців — 13 осіб (зокрема один воротар) із заявочного списку «А». Якщо готова менша кількість футболістів, УЄФА дозволить клубу використовувати гравців, не внесених до заявки. Якщо і це не допоможе — на клуб чекає технічна поразка;

— якщо суддя, призначений на матч, хворий на Covid-19 і не може працювати, гру зможе відпрацювати місцевий рефері — з країни, де має проводитися матч.

Всі ці правила будуть діяти в ході сезону-2020/2021, але можуть бути продовжені, якщо ситуація з пандемією коронавірусу не піде на спад.