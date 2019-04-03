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    «Шахтар» завдяки пенальті здобув мінімальну перемогу в Олександрії

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    "Шахтар" завдяки пенальты переміг "Олександрію" - «Шахтар» завдяки пенальті здобув мінімальну перемогу в Олександрії
    "Шахтар" завдяки пенальты переміг "Олександрію"
    Шахтар

    Вирішальним став гол Мораєса на 12-й хвилині

    «Олександрія» - «Шахтар» - 0:1
    Гол: 1:0 – Мораєс (12, з пенальті)

    «Олександрія»: Паньків, Бабогло, Ковалець, Цуриков, Полярус (Пономар, 78), Запорожан (Банада, 85), Лучкевич, Ситало, Шендрик, Гречишкин, Задерака (Шастал, 71)
    «Шахтар»: П’ятов, Кривцов, Хочолава, Степаненко, Тайсон, Жуніор Мораєс, Патрик (Майкон 90+2), Нем (Дентиньо 80), Ісмаїлі, Болбат, Коваленко (Малишев, 86)
    Судді: Шурман (Вишневе) - Данильченко (Луганськ), Холодинський (Харківська область)
    Попередження: Цуриков 12, Гречишкин 37, Шендрик 82, Ситало 90+4 - Патрик 30, Коваленко 35, Жуніор Мораєс 37, Степаненко 60, Тайсон 90+4

    «Шахтар» з початку зустрічі задав досить високий темп. Втім господарі певний час справлялися з тиском.

    Вирішальним у поєдинку став 11-метровий на 12-й хвилині. Цуриков звалив у карному майданчику Нема. Мораєс чітко реалізував пенальті.

    Певний час пропущений м’яч мотивував господарів до активних дій. Втім рахунок на табло залишився без змін.

    У «Шахтаря» відтак 19-та перемога в 23-х матчах.

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