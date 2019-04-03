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    У Москві побили одіозного коментатора Уткіна. Він звинувачує тренера збірної Росії Черчесова

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    Васілій Уткін часто потрапляє у скандальні ситуації - У Москві побили одіозного коментатора Уткіна. Він звинувачує тренера збірної Росії Черчесова
    Васілій Уткін часто потрапляє у скандальні ситуації
    rambler.ru

    У російському футболі - свої звичаї і стосунки

    У Москві 2 квітня напали на відомого російського футбольного коментатора Васілія Уткіна. Про це сам Утікін повідомив на своєму Telegram-каналі.

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    «Мені щойно бризнули чимось невідомим в обличчя. Молодий хлопець в капюшоні, сіра худі під курткою, перед виходом з «Локо-Спорт», біля моєї машини, у темряві. Все знімав на телефон - для звітності», - написав Утікін.

    За словами коментатора, який раніше співпрацював з українськими телеканалами, ймовірно його атакували за допомогою «черемшини». Він жалівся на печіння у очах, запаморочення та солодкуватий запах речовини.

    Пізніше Уткін написав, що з ним все гаразд та виклав у twitter колаж із головним тренером збірної Росії Станіславом Черчесовим. Тим самим, журналіст натякнув, що він міг бути замовником нападу. Уткін звинувачував тренера у брудних справах із футбольними агентами на посаді тренера збірної.

    Зауважимо, що в січні 2016 року російського коментатора Василя Уткіна відсторонили від ефіру на каналі «Матч ТВ» за те, що він коментував матч Ліги чемпіонів у стані алкогольного сп’яніння.

     Читайте також: Одіозний коментатор стверджує, що незабаром у Росії гратиме українець з київського «Динамо»

    Джерело: Еспресо ТВ

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