«Шахтар» знову спробує підписати контракт із нападником збірної Японії
-
Розсилка
Гравцем також цікавляться «Севілья», «Айнтрахт» і «Мальорка»
Нападник португальського «Портімоненсе» Сея Накадзіма досі входить у сферу інтересів донецького «Шахтаря».
Про це повідомляє Record.
«Шахтар» хотів купити форварда взимку, але клуби не зійшлися в сумі трансферу, «гірники» пропонували 10 млн євро.
Саме стільки було прописано у сумі відступних за гравця, однак клуб хотів отримати 20 млн.
Гравцем також цікавляться «Севілья», «Айнтрахт» і «Мальорка».
У минулому сезоні 24-річний японець провів 29 матчів у складі «Портімоненсе», в яких забив 10 голів і зробив 10 гольових передач.
У цьому сезоні вже забив два голи в п'яти матчах.
Як відомо, найкориснішим гравцем 9-го туру Прем'єр-ліги України було визнано півзахисника «Шахтаря» Тайсона.
Джерело: Tribuna.com