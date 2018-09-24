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    «Шахтар» знову спробує підписати контракт із нападником збірної Японії

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    Сея Накадзіма - «Шахтар» знову спробує підписати контракт із нападником збірної Японії
    Сея Накадзіма

    Гравцем також цікавляться «Севілья», «Айнтрахт» і «Мальорка»

    Нападник португальського «Портімоненсе» Сея Накадзіма досі входить у сферу інтересів донецького «Шахтаря».

    Про це повідомляє Record.

    «Шахтар» хотів купити форварда взимку, але клуби не зійшлися в сумі трансферу, «гірники» пропонували 10 млн євро.

    Саме стільки було прописано у сумі відступних за гравця, однак клуб хотів отримати 20 млн.

    Гравцем також цікавляться «Севілья», «Айнтрахт» і «Мальорка».

    У минулому сезоні 24-річний японець провів 29 матчів у складі «Портімоненсе», в яких забив 10 голів і зробив 10 гольових передач.

    У цьому сезоні вже забив два голи в п'яти матчах.

    Як відомо, найкориснішим гравцем 9-го туру Прем'єр-ліги України було визнано півзахисника «Шахтаря» Тайсона.

    Джерело: Tribuna.com

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