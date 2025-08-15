Головна Спорт Новини
«Шахтар» поступився «Панатінаїкосу» та вилетів у плейоф відбору Ліги конференцій

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Тепер «Шахтар» гратиме у плейоф Ліги конференцій проти швейцарського «Серветта», який програв нідерландському «Утрехту»
Тепер «Шахтар» гратиме у плейоф Ліги конференцій проти швейцарського «Серветта», який програв нідерландському «Утрехту»
фото: Чемпіон

Фінальний рахунок: «Шахтар» – «Панатінаїкос» 0:0, 3:4 у серії пенальті

Володар Кубка України «Шахтар» не зміг подолати третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій сезону 2025/26, програвши грецькому «Панатінаїкосу» у серії пенальті, передає «Главком».

Донецький клуб розпочав єврокубкову кампанію з першого раунду, здолавши фінський «Ільвес» з загальним рахунком 6:0. У другому раунді «гірники» обіграли турецький «Бешикташ» і вийшли до третього етапу, де їхнім суперником став «Панатінаїкос».

Перший матч протистояння завершився нульовою нічиєю, тому все вирішувалося у другій грі, що стала номінально домашньою для «Шахтаря».

Перший небезпечний момент у матчі трапився на 19-й хвилині: Педро Енріке пробив з меж штрафного, але м’яч пролетів над поперечиною. Через кілька хвилин Артем Бондаренко завдав удару, який заблокували. На 33-й хвилині Валерій Бондар пробив у площину воріт, але голкіпер впорався. Ще через п’ять хвилин Невертон забив, однак гол не зарахували через офсайд.

На 67-й хвилині Педро Енріке пробивав після кутового, а Олег Очередько завдав удару з дальньої дистанції, але обидва удари не стали голами. На 82-й хвилині «Шахтар» залишився в меншості: Очеретько отримав другу жовту картку. У кінцівці основного часу Невертон та Кауан Еліас мали кілька моментів, проте забити не вдалося. Матч продовжився в екстратаймах, де результат також не змінився.

Переможець визначався у серії пенальті. Єгор Назарина відкрив серію для «Шахтаря», але влучив у стійку. Грецький клуб здобув перевагу, поки Різник здійснив сейв. Після обміну промахами у п’ятому ударі вирішальним став сейв Бартоломея Драговскі.

Фінальний рахунок: «Шахтар» – «Панатінаїкос» 0:0, 3:4 у серії пенальті.

Тепер «Шахтар» гратиме у плейоф Ліги конференцій проти швейцарського «Серветта», який програв нідерландському «Утрехту». Перший матч відбудеться 21 серпня.

Раніше ми писали, що Україна візьме участь у чемпіонаті світу ФІФА з кіберфутболу FIFAe World Cup 25. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Уперше в межах однієї серії змагань Україна буде представлена у двох дисциплінах – Efootball Console (добре знайома нам за попередньою назвою Pro Evolution Soccer) та Efootball Mobile. Це буде вперше, коли наша країна формуватиме збірну з мобільної дисципліни.

Валерій Бондар Артем Бондаренко Єгор Назарина спорт ФК «Шахтар»

