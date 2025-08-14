Фінальна частина змагань відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) у грудні 2025 року

Уперше в межах однієї серії змагань Україна буде представлена у двох дисциплінах – Efootball Console та Efootball Mobile

Україна візьме участь у чемпіонаті світу ФІФА з кіберфутболу FIFAe World Cup 25. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Уперше в межах однієї серії змагань Україна буде представлена у двох дисциплінах – Efootball Console (добре знайома нам за попередньою назвою Pro Evolution Soccer) та Efootball Mobile. Це буде вперше, коли наша країна формуватиме збірну з мобільної дисципліни.

Весь цикл для обох дисциплін буде однаковий: національний відбірний турнір, кваліфікаційний раунд та фінальна частина.

Efootball Console буде відбуватися у форматі «2 на 2», а отже, збірна буде представлена двома гравцями. У фінальній частині братимуть участь 12 збірних – 11, що проб'ються через кваліфікації, плюс країна-господарка.

Efootball Mobile проходитиме в класичному форматі «1 на 1», відповідно, до складу збірної України ввійде лише один гравець. У фінальній частині братимуть участь 12 збірних – 11, що проб'ються через кваліфікації, плюс країна-господарка.

Фінальна частина в обох дисциплінах відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) у грудні 2025 року.

Календар подій для Efootball Console

1. Відбір до збірної України – 6-7 вересня 2025 року. Реєстрація – 18-31 серпня 2025 року.

2. Кваліфікація – 17-28 вересня 2025 року.

3. Фінал – грудень 2025 року (точні дати буде повідомлено додатково).

Календар подій для Efootball Mobile

1. Відбір до збірної України – 13-14 вересня 2025 року. Реєстрація – 25 серпня – 7 вересня 2025 року.

2. Кваліфікація – 2-12 жовтня 2025 року.

3. Фінал – грудень 2025 року (точні дати буде повідомлено додатково).

Учасниками відбірного турніру можуть бути виключно громадяни України віком понад 16 років.

Для участі також необхідно бути зареєстрованим на сайті FIFA.GG.

