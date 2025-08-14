Головна Спорт Новини
Україна візьме участь у чемпіонаті світу ФІФА з кіберфутболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Україна візьме участь у чемпіонаті світу ФІФА з кіберфутболу
Фінальна частина змагань відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) у грудні 2025 року

Уперше в межах однієї серії змагань Україна буде представлена у двох дисциплінах – Efootball Console та Efootball Mobile

Україна візьме участь у чемпіонаті світу ФІФА з кіберфутболу FIFAe World Cup 25. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Уперше в межах однієї серії змагань Україна буде представлена у двох дисциплінах – Efootball Console (добре знайома нам за попередньою назвою Pro Evolution Soccer) та Efootball Mobile. Це буде вперше, коли наша країна формуватиме збірну з мобільної дисципліни.

Весь цикл для обох дисциплін буде однаковий: національний відбірний турнір, кваліфікаційний раунд та фінальна частина.

Efootball Console буде відбуватися у форматі «2 на 2», а отже, збірна буде представлена двома гравцями. У фінальній частині братимуть участь 12 збірних – 11, що проб'ються через кваліфікації, плюс країна-господарка.

Efootball Mobile проходитиме в класичному форматі «1 на 1», відповідно, до складу збірної України ввійде лише один гравець. У фінальній частині братимуть участь 12 збірних – 11, що проб'ються через кваліфікації, плюс країна-господарка.

Фінальна частина в обох дисциплінах відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) у грудні 2025 року.

Календар подій для Efootball Console

1. Відбір до збірної України – 6-7 вересня 2025 року. Реєстрація – 18-31 серпня 2025 року.

2. Кваліфікація – 17-28 вересня 2025 року.

3. Фінал – грудень 2025 року (точні дати буде повідомлено додатково).

Календар подій для Efootball Mobile

1. Відбір до збірної України – 13-14 вересня 2025 року. Реєстрація – 25 серпня – 7 вересня 2025 року.

2. Кваліфікація – 2-12 жовтня 2025 року.

3. Фінал – грудень 2025 року (точні дати буде повідомлено додатково).

Учасниками відбірного турніру можуть бути виключно громадяни України віком понад 16 років.

Для участі також необхідно бути зареєстрованим на сайті FIFA.GG.

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, донецький «Шахтар» продовжить боротьбу у Лізі Європи матчем проти грецького «Панатінаїкоса»

