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«Шахтар» вирушив до Глазго без ключового гравця: заявка донеччан

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Шахтар» вирушив до Глазго без ключового гравця: заявка донеччан
Швед перебуває в поганих фізичних кондиціях
фото з відкритих джерел

На матч проти «Селтіка» вирушили 26 гравців «Шахтаря»

Стала відома заявка «Шахтаря» на матч із «Селтіком». У Глазго вирушили 26 гравців команди. Серед них немає Мар'яна Шведа – його фізичний стан все ж таки поки не дозволяє тренерам розраховувати на форварда, дуже корисного у своїх нормальних кондиціях.

Остаточний вибір Ігоря Йовічевіча такий:

Воротарі: Шевченко, Пузанков, Трубін, П'ятов.

Захисники: Кривцов, Бондар, Тейлор, Михайличенко, Матвієнко, Конопля, Фаріна, Козик.

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк.

Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков.

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Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Нагадаємо, «Шахтар» зберігає шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів. Донеччани, окрім «Селтіка», зіграють проти «Лейпцига» в Польщі.

Нагадаємо, матч ЛЧ «Селтік» – «Шахтар» відсудить нефартовий для «Динамо» арбітр.

Раніше Катерина Поліщук, відома як «Пташка» з «Азовсталі», виконала гімн України перед матчем 7-го туру УПЛ між «Шахтарем» і «Динамо».

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Теги: ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Мар'ян Швед ФК «Селтік»

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