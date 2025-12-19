«Шахтар» зіграв з «Рієкою» внічию у заключному турі Ліги конференцій

Усі головні турнірні завдання українському клубу вдалося вирішити до останнього туру

Завершився заключний ігровий тиждень у третьому за силою клубному турнірі Європи – Лізі конференцій. Під час нього донецький «Шахтар» намагався визначити сильнішого у протистоянні з хорватською «Рієкою». Про це повідомляє «Главком».

Донецький клуб до зустрічі зі своїми балканськими супротивниками підходив у неймовірній ігровій формі. За останні десять матчів «гірники» лише одного разу поступилися «Динамо» в Кубку України, а з дев'яти безпрограшних поєдинків сім завершилися перемогами. Але й їхні суперники теж були в гарній готовності: Рієка мала серію з шести матчів без поразок, з яких було лише дві нічиї. Окрім того, хорватський колектив націлювався на потрапляння до вісімки найсильніших етапу ліги, у той час як ціллю «Шахтаря» було отримання першого місця.

Так само як і в вічних суперників донеччан на внутрішній арені, «Динамо», у першому таймі відбулося багато пошкоджень для української команди. На десятій хвилині Марлон Гомес потягнув задню поверхню стегна, через що не зумів продовжити матч, а Егіналду і Вінісіус Тобіас отримали невеликі травми і зуміли матч продовжити. Загалом перший тайм вийшов доволі «в'ялим» і єдиним цікавим моментом став простріл низом від Олега Очеретька, який зумів парирувати воротар.

Попри суттєвий контроль м'яча у матчі, перший солідний момент у другій половині матчу стався саме в хорватської команди. Вони отримали вихід один-на-один для Адуджея, який обіграв Єгора Назарину, але невдало пробив і не зумів реалізувати, можливо, вирішальний момент у матчі. Забракло точності і Егіналду, який не влучив у ствір воріт головою, перевівши м'яч вище них. Більше моментів команди не змогли створити, тому з рахунком 0:0 «Шахтар» і «Рієка» розписали «мирну» нічию.

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. Шостий тур

«Шахтар» – «Рієка» 0:0 (0:0)

Нагадаємо, минулого тижня «Шахтар» здолав «Хамрун» у Лізі конференцій. Після гарного навісу від Іраклі Назарова Лука Мейрелліш кросом головою не лишив шансів голкіперу «Хамруна», який навіть не намагався особливо його потягнути. Не довго довелося чекати і другого забитого м'яча: Ізакі протягнув м'яч до штрафної і авантюрно під тиском обвів Генрі Бонелло низьким ударом над ним.