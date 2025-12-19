Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шахтар» зіграв з «Рієкою» внічию у заключному турі Ліги конференцій

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
«Шахтар» зіграв з «Рієкою» внічию у заключному турі Ліги конференцій
«Гірники» повертаються до плейоф єврокубків після річної перерви
фото: соціальні мережі ФК «Шахтар»

Усі головні турнірні завдання українському клубу вдалося вирішити до останнього туру

Завершився заключний ігровий тиждень у третьому за силою клубному турнірі Європи – Лізі конференцій. Під час нього донецький «Шахтар» намагався визначити сильнішого у протистоянні з хорватською «Рієкою». Про це повідомляє «Главком»

Донецький клуб до зустрічі зі своїми балканськими супротивниками підходив у неймовірній ігровій формі. За останні десять матчів «гірники» лише одного разу поступилися «Динамо» в Кубку України, а з дев'яти безпрограшних поєдинків сім завершилися перемогами. Але й їхні суперники теж були в гарній готовності: Рієка мала серію з шести матчів без поразок, з яких було лише дві нічиї. Окрім того, хорватський колектив націлювався на потрапляння до вісімки найсильніших етапу ліги, у той час як ціллю «Шахтаря» було отримання першого місця. 

Так само як і в вічних суперників донеччан на внутрішній арені, «Динамо», у першому таймі відбулося багато пошкоджень для української команди. На десятій хвилині Марлон Гомес потягнув задню поверхню стегна, через що не зумів продовжити матч, а Егіналду і Вінісіус Тобіас отримали невеликі травми і зуміли матч продовжити. Загалом перший тайм вийшов доволі «в'ялим» і єдиним цікавим моментом став простріл низом від Олега Очеретька, який зумів парирувати воротар. 

Попри суттєвий контроль м'яча у матчі, перший солідний момент у другій половині матчу стався саме в хорватської команди. Вони отримали вихід один-на-один для Адуджея, який обіграв Єгора Назарину, але невдало пробив і не зумів реалізувати, можливо, вирішальний момент у матчі. Забракло точності і Егіналду, який не влучив у ствір воріт головою, перевівши м'яч вище них. Більше моментів команди не змогли створити, тому з рахунком 0:0 «Шахтар» і «Рієка» розписали «мирну» нічию. 

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. Шостий тур

«Шахтар» – «Рієка» 0:0 (0:0)

Нагадаємо, минулого тижня «Шахтар» здолав «Хамрун» у Лізі конференцій. Після гарного навісу від Іраклі Назарова Лука Мейрелліш кросом головою не лишив шансів голкіперу «Хамруна», який навіть не намагався особливо його потягнути. Не довго довелося чекати і другого забитого м'яча: Ізакі протягнув м'яч до штрафної і авантюрно під тиском обвів Генрі Бонелло низьким ударом над ним. 

Теги: ФК «Шахтар» Ліга конференцій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гру «Шахтар» – «Рієка» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Шахтар» – «Рієка»: де дивитися вирішальний для «гірників» поєдинок Ліги конференцій
Вчора, 10:01
Безпрограшна серія «гірників» продовжилася до восьми матчів
«Шахтар» здолав «Хамрун» у Лізі конференцій
12 грудня, 00:03
Гру «Хамрун» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Хамрун» – «Шахтар»: де дивитися поєдинок Ліги конференцій
11 грудня, 12:28
Донеччани проводять дебютний сезон у Лізі конференцій
Кінцівка ледь не зруйнувала все: «Шахтар» переграв «Шемрок» у Лізі конференцій
27 листопада, 23:56
Гру «Шемрок» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Шемрок» – «Шахтар»: де дивитися поєдинок Ліги конференцій
27 листопада, 11:19
Гру «Динамо» – «Ноа» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Динамо» – «Ноа»: де дивитися гру Ліги конференцій
Вчора, 11:59

Новини

«Шахтар» зіграв з «Рієкою» внічию у заключному турі Ліги конференцій
«Шахтар» зіграв з «Рієкою» внічию у заключному турі Ліги конференцій
«Динамо» переграло «Ноа» в заключному турі Ліги конференцій
«Динамо» переграло «Ноа» в заключному турі Ліги конференцій
Президент Польщі Навроцький відмовився від співпраці з Усиком
Президент Польщі Навроцький відмовився від співпраці з Усиком
Збірна України з боксу U17 посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи
Збірна України з боксу U17 посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи
Пішов з життя дворазовий олімпійський чемпіон з боротьби
Пішов з життя дворазовий олімпійський чемпіон з боротьби
У Черкасах внаслідок обстрілу було пошкоджено легкоатлетичний об'єкт
У Черкасах внаслідок обстрілу було пошкоджено легкоатлетичний об'єкт

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua