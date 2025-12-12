«Шахтар» здолав «Хамрун» у Лізі конференцій

Донеччани продовжили невтішний для мальтійців рекорд проти українських клубів

У четвер, 11 грудня, донецький «Шахтар» проводив п'ятий матч етапу ліги третього за силою клубного турніру Європи, у якому зіграв проти мальтійського «Хамруна». Про це повідомляє «Главком».

Обидві команди підходили до цього матчу з позитивними показниками: у «Шахтаря» остання поразка була 29 жовтня у матчі Кубка України проти «Динамо», а «Хамрун» виграв останні чотири з п'яти матчів. Мальтійській команді ця перемога була необхідна для того, щоб зав'язати боротьбу за плейоф, а українській – щоб поборотися за пропуск першого раунду (такий привілей є у перших восьми команд етапу ліги).

Перший тайм розпочався з низки офсайдів від обох команд, після яких команди нарешті почали загострювати гру за правилами. У «Шахтаря» було п'ять небезпечних моментів, у «Хамруна» – два, обидва з яких були пов'язані з Мбонгом. Проте жодна з цих нагод гольовою так і не стала, тому стартові 45 хвилин завершилися з «сухим» рахунком.

У другій половині матчу мальтійці могли лишитися без одного з своїх лідерів, але суддя пробачив Мбонга за фол на Олегові Очеретьку, давши замість червоної жовту картку. Це неабияк розізлило «гірників», які почали суттєво тиснути на суперника. І за десять хвилин вони таки досягли свого: після гарного навісу від Іраклі Назарова Лука Мейрелліш кросом головою не лишив шансів голкіперу «Хамруна», який навіть не намагався особливо його потягнути. Не довго довелося чекати і другого забитого: Ізакі протягнув м'яч до штрафної і авантюрно під тиском обвів Генрі Бонелло низьким ударом над ним.

Під кінець гри у «Шахтаря» були ще моменти від Егіналду та Мейрелліша, але вони успіхом не увінчалися. Однак головне завдання було виконане – три очки в матчі з суперником, якого обіграло «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів, були здобуті.

У турнірній таблиці клуб з Донецька посідає друге місце, відстаючи від лідера, «Страсбурга», лише на одне очко. Свій наступний поєдинок «Шахтар» проведе з хорватською «Рієкою» наступного тижня.

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. П'ятий тур

«Хамрун» – «Шахтар» 0:2 (0:0)

Голи: Мейрелліш, 61, Ісаке Сілва, 64

Нагадаємо, що минулого туру «Шахтар» переграв «Шемрок» (1:2) у Лізі конференцій. Український клуб диктував перебіг поєдинку: спершу на 23-й хвилині Кауан Еліас переграв голкіпера, забивши м'яч у лівий кут воріт та відкривши рахунок у матчі, потім Єгор Назарина зумів подвоїти рахунок, забивши зі штрафного, а потім і Кауан Еліас міг робити дубль, однак гол скасували через офсайд. Проте після зміни рахунку з 0:3 на 0:2 ірландці відчули можливість поборотися та стали грати набагато агресивніше. Їм навіть вдалося забити силами Коннора Моллі, але цього не вистачило для сенсації.