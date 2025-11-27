Головна Спорт Новини
Кінцівка ледь не зруйнувала все: «Шахтар» переграв «Шемрок» у Лізі конференцій

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Кінцівка ледь не зруйнувала все: «Шахтар» переграв «Шемрок» у Лізі конференцій
Донеччани проводять дебютний сезон у Лізі конференцій
фото: офіційний сайт ФК «Шахтар»

«Гірники» реабілітувалися за прикру поразку в минулому матчі

У середу, 27 листопада, донецький «Шахтар» проводив четвертий матч етапу ліги третього за силою клубного турніру Європи, у якому зіграв проти ірландського «Шемрока». Про це повідомляє «Главком»

Гірники були фаворитами цього матчу: їхні суперники посідали передостаннє місце турнірної таблиці з лише однією нічиєю в активі та загальною різницею «-7». Тому програвати матч у контексті амбіцій на плейоф було не можна. 

Український клуб диктував перебіг поєдинку: команда багато пресингувала суперника та мала кілька гострих моментів (зокрема, від Кауана Еліаса та Ісаке Сілви). Власне, гол довго не змусив себе чекати: на 23-й хвилині Кауан Еліас переграв голкіпера, забивши м'яч у лівий кут воріт та відкривши рахунок у матчі. До кінця тайму в «гірників» були ще кілька моментів, але вони не знайшли відображення на табло, тому на перерву команди пішли при рахунку 0:1. 

Другі 45 хвилин у більшості пройшли під контролем українського клубу. Єгор Назарина зумів подвоїти рахунок, забивши зі штрафного, а потім і Кауан Еліас міг робити дубль, однак гол скасували через офсайд. Проте після зміни рахунку з 0:3 на 0:2 ірландці відчули можливість поборотися та стали грати набагато агресивніше. Їм навіть вдалося забити силами Коннора Моллі, але цього не вистачило для сенсації – «Шахтар» здобуває перемогу з рахунком 1:2!

Неприємним аспектом матчу стала велика кількість травм: Дмитро Різник на передматчевій розминці отримав пошкодження, через що у стартовому складі з'явився Кирило Фесюн, а на останніх хвилинах компенсованого часу Кауан Еліас не зумів дограти матч та був замінений. 

Завдяки цій перемозі «Шахтар» піднімається одразу на десять позицій, вийшовши на четверту позицію з тридцяти шести клубів. Наступним суперником українського клубу буде мальтійський «Хамрун», з яким команда Арди Турана зіграє 11 грудня. 

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. Четвертий тур

«Шемрок» – «Шахтар» 1:2 (0:1)

Голи: Кауан Еліас, 23, Назарина, 77 – Моллі, 87

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Кінцівка ледь не зруйнувала все: «Шахтар» переграв «Шемрок» у Лізі конференцій
Кінцівка ледь не зруйнувала все: «Шахтар» переграв «Шемрок» у Лізі конференцій
«Динамо» поступилося «Омонії» у Лізі конференцій
«Динамо» поступилося «Омонії» у Лізі конференцій
Україна сенсаційно перемогла Грузії у кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Україна сенсаційно перемогла Грузії у кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Київ: графіки відключення світла 28 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 28 листопада 2025 року
Баскетболіст молодіжної збірної Індії загинув під час тренування: деталі трагедії
Баскетболіст молодіжної збірної Індії загинув під час тренування: деталі трагедії
«Омонія» – «Динамо»: де та коли дивитися гру Ліги конференцій
«Омонія» – «Динамо»: де та коли дивитися гру Ліги конференцій

