Кінцівка ледь не зруйнувала все: «Шахтар» переграв «Шемрок» у Лізі конференцій

«Гірники» реабілітувалися за прикру поразку в минулому матчі

У середу, 27 листопада, донецький «Шахтар» проводив четвертий матч етапу ліги третього за силою клубного турніру Європи, у якому зіграв проти ірландського «Шемрока». Про це повідомляє «Главком».

Гірники були фаворитами цього матчу: їхні суперники посідали передостаннє місце турнірної таблиці з лише однією нічиєю в активі та загальною різницею «-7». Тому програвати матч у контексті амбіцій на плейоф було не можна.

Український клуб диктував перебіг поєдинку: команда багато пресингувала суперника та мала кілька гострих моментів (зокрема, від Кауана Еліаса та Ісаке Сілви). Власне, гол довго не змусив себе чекати: на 23-й хвилині Кауан Еліас переграв голкіпера, забивши м'яч у лівий кут воріт та відкривши рахунок у матчі. До кінця тайму в «гірників» були ще кілька моментів, але вони не знайшли відображення на табло, тому на перерву команди пішли при рахунку 0:1.

Другі 45 хвилин у більшості пройшли під контролем українського клубу. Єгор Назарина зумів подвоїти рахунок, забивши зі штрафного, а потім і Кауан Еліас міг робити дубль, однак гол скасували через офсайд. Проте після зміни рахунку з 0:3 на 0:2 ірландці відчули можливість поборотися та стали грати набагато агресивніше. Їм навіть вдалося забити силами Коннора Моллі, але цього не вистачило для сенсації – «Шахтар» здобуває перемогу з рахунком 1:2!

Неприємним аспектом матчу стала велика кількість травм: Дмитро Різник на передматчевій розминці отримав пошкодження, через що у стартовому складі з'явився Кирило Фесюн, а на останніх хвилинах компенсованого часу Кауан Еліас не зумів дограти матч та був замінений.

Завдяки цій перемозі «Шахтар» піднімається одразу на десять позицій, вийшовши на четверту позицію з тридцяти шести клубів. Наступним суперником українського клубу буде мальтійський «Хамрун», з яким команда Арди Турана зіграє 11 грудня.

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. Четвертий тур

«Шемрок» – «Шахтар» 1:2 (0:1)

Голи: Кауан Еліас, 23, Назарина, 77 – Моллі, 87

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».