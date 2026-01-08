Головна Спорт Новини
Українці та латвійці провели акцію проти участі росіян у Кубку Європи зі скелетону

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Українці та латвійці провели акцію проти участі росіян у Кубку Європи зі скелетону
Українці та латвійці протестують проти участі росіян у міжнародних змаганнях

Скелетоністи з країни-агресора востаннє виступали на міжнародних змаганнях у лютому 2022 року на Олімпіаді у Пекіні

Сьогодні, 8 січня, представники українського та латвійського скелетону провели масштабну акцію проти участі росіян у міжнародних змаганнях. Про це повідомляє «Главком».

Росіяни мали взять участь у етапах Кубку Європи в австрійському Інсбруку 9 та 10 січня. Сьогодні, 8 січня, під час офіційного тренування неповнолітні члени збірної України зі скелетону з плакатами та світлинами, на яких зображені вчинені росіянами злочини в Україні, провели акцію протести. До українців також долучилися представники збірної Латвії.

Скелетоністи з країни-агресора востаннє виступали на міжнародних змаганнях у лютому 2022 року на Олімпійських іграх у Пекіні.

У середині грудня семеро російських скелетоністів набули нейтральних статусів: Вікторія Феттель, Олена Фролова, Поліна Князєва, Поліна Тюріна, Данііл Романов, Владислав Семенов та Єремій Зиков.

Пізніше з'ясувалося, що частина з них є військовослужбовцями російської армії та прихильниками війни проти України.

Зокрема, кілька років тому російські ресурси та офіційний сайт ЦСКА повідомляли, що Романов є рядовим спортивної роти ЦСКА/Сочі.

Також в Instagram Романов підписаний на сторінку одіозного колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

