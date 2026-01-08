Українці та латвійці провели акцію проти участі росіян у Кубку Європи зі скелетону
Сьогодні, 8 січня, представники українського та латвійського скелетону провели масштабну акцію проти участі росіян у міжнародних змаганнях. Про це повідомляє «Главком».
Росіяни мали взять участь у етапах Кубку Європи в австрійському Інсбруку 9 та 10 січня. Сьогодні, 8 січня, під час офіційного тренування неповнолітні члени збірної України зі скелетону з плакатами та світлинами, на яких зображені вчинені росіянами злочини в Україні, провели акцію протести. До українців також долучилися представники збірної Латвії.
Скелетоністи з країни-агресора востаннє виступали на міжнародних змаганнях у лютому 2022 року на Олімпійських іграх у Пекіні.
У середині грудня семеро російських скелетоністів набули нейтральних статусів: Вікторія Феттель, Олена Фролова, Поліна Князєва, Поліна Тюріна, Данііл Романов, Владислав Семенов та Єремій Зиков.
Пізніше з'ясувалося, що частина з них є військовослужбовцями російської армії та прихильниками війни проти України.
Зокрема, кілька років тому російські ресурси та офіційний сайт ЦСКА повідомляли, що Романов є рядовим спортивної роти ЦСКА/Сочі.
Також в Instagram Романов підписаний на сторінку одіозного колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.
