Сьогодні перестало битися серце легенди «Тоттенгема»

Чіверсу було 80 років

Світова футбольна спільнота дізналася про смерть однієї з найвеличніших постатей в історії лондонського «Тоттенгема» – Мартіна Чіверса. Про це повідомляє «Главком».

Легендарний нападник пішов із життя у віці 80 років. Прес-служба «шпор» висловила глибокі співчуття родині та близьким гравця, назвавши його одним із найкращих футболістів усіх часів. На знак пошани сьогоднішній матч 21-го туру Прем'єр-ліги проти «Борнмута» лондонський клуб провів з чорними траурними пов'язками.

Кар'єра Мартіна Чіверса стала уособленням золотої епохи «Тоттенгема». Перейшовши до клубу із «Саутгемптона» у 1968 році за рекордні на той час 125 тисяч фунтів, він став ідеальним доповненням до зіркового дуету Джиммі Грівза та Алана Гілзіна. За вісім років у Лондоні Чіверс провів 367 матчів і забив 174 голи, що робить його одним із найпродуктивніших форвардів в історії клубу. Він мав репутацію гравця для «великих матчів»: саме його дубль приніс «шпорам» перемогу у фіналі Кубку ліги 1971 року проти «Астон Вілли», а фантастичний гол із 25 метрів у ворота «Вулвергемптона» заклав фундамент тріумфу в Кубку УЄФА 1972 року.

У складі національної збірної Англії Чіверс також продемонстрував високий клас, забивши 13 м'ячів у 24 поєдинках. Його міжнародна кар’єра завершилася на драматичній ноті – після напруженого матчу проти Польщі (1:1), який не дозволив англійцям вийти на ЧС-1974. Після завершення виступів на професійному рівні Мартін залишався вірним футболу: працював коментатором на BBC Radio та був частим гостем на домашній арені «Тоттенгема».

Нагадаємо, що минулого місяця помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко. Легендарний вінгер «Ноттінгем Форест» та збірної Шотландії Джон Робертсон пішов із життя у віці 72 років.