«Шахтар» – «Рієка»: де дивитися вирішальний для «гірників» поєдинок Ліги конференцій

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Гру «Шахтар» – «Рієка» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

За підсумками поєдинку визначиться підсумкове місце «Шахтаря» в основному етапі Ліги конференцій

Сьогодні, 18 грудня, донецький «Шахтар» завершить боротьбу в основному етапі Ліги конференцій поєдинком проти хорватської «Рієки». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок «Шахтар» – «Рієка» пройде на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові (Польща). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Гру «Шахтар» – «Рієка» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

За підсумками цього поєдинку визначиться підсумкове місце «Шахтаря» в основному етапі Ліги конференцій.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

