Виконавчий директор американського гольфу склав повноваження через сімейні обставини

Генеральний директор Асоціації професійних гольфістів Америки Дерек Спрег офіційно оголосив про свою відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як повідомила прес-служба організації вчора, 7 січня, Спрег повертається до рідного штату Нью-Йорк, щоб доглядати за своєю матір’ю та тещею. Це рішення, яке він довів до відома Ради директорів ще на початку грудня, стало несподіванкою для спортивної спільноти, адже Спрег очолив асоціацію лише рік тому, у січні 2024-го, і його перебування на посаді вважалося надзвичайно перспективним.

Сам функціонер пояснив свій крок глибоко особистими причинами: «На весіллі моєї доньки минулого місяця в північній частині Нью-Йорка стало зрозуміло, що я потрібен своїй родині поруч, щоб допомагати з доглядом за моєю мамою та тещею. Турбота про сім’ю стала моїм пріоритетом, і найкращим рішенням для мене є залишити роль генерального директора та повернутися додому, щоб бути з ними».

Кар'єра Дерека Спрега нагадує історію успіху з повнометражного фільму. Він пройшов шлях від прибиральника в гольф-клубі «Malone» до найвищої виконавчої посади в PGA of America. Протягом свого 30-річного членства в асоціації він обіймав посади президента (2014-2016) та керівника комплексу «TPC Sawgrass».

Прощаючись із колективом, Спрег зазначив: «Бути генеральним директором PGA of America протягом останнього року було неймовірною честю, і я завжди буду вдячний за довіру, висловлену мені Радою директорів. Я також хочу подякувати нашому персоналу за їхню невтомну відданість. Їхня пристрасть надихає мене, і я знаю, що Асоціація продовжуватиме процвітати, виконуючи свою горду місію служіння нашим членам та розвитку гри».

Рада директорів висловила повну підтримку Спрегу, підкресливши, що людські цінності мають бути вищими за кар’єрні амбіції. Організація планує оголосити ім'я нового керівника протягом найближчих тижнів, а Дерек Спрег поки що залишатиметься радником ради, щоб забезпечити плавний перехідний період.

