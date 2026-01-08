Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Виконавчий директор американського гольфу склав повноваження через сімейні обставини

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Виконавчий директор американського гольфу склав повноваження через сімейні обставини
Американські гольфісти є одними з найсильніших у світі: зокрема, Скотті Шефер виграв золото Олімпіади-2024
фото: Clare Grant-USA TODAY Sports

Дерек Спрег мав нетривалу каденцію на посаді

Генеральний директор Асоціації професійних гольфістів Америки Дерек Спрег офіційно оголосив про свою відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

Як повідомила прес-служба організації вчора, 7 січня, Спрег повертається до рідного штату Нью-Йорк, щоб доглядати за своєю матір’ю та тещею. Це рішення, яке він довів до відома Ради директорів ще на початку грудня, стало несподіванкою для спортивної спільноти, адже Спрег очолив асоціацію лише рік тому, у січні 2024-го, і його перебування на посаді вважалося надзвичайно перспективним.

Сам функціонер пояснив свій крок глибоко особистими причинами: «На весіллі моєї доньки минулого місяця в північній частині Нью-Йорка стало зрозуміло, що я потрібен своїй родині поруч, щоб допомагати з доглядом за моєю мамою та тещею. Турбота про сім’ю стала моїм пріоритетом, і найкращим рішенням для мене є залишити роль генерального директора та повернутися додому, щоб бути з ними».

Кар'єра Дерека Спрега нагадує історію успіху з повнометражного фільму. Він пройшов шлях від прибиральника в гольф-клубі «Malone» до найвищої виконавчої посади в PGA of America. Протягом свого 30-річного членства в асоціації він обіймав посади президента (2014-2016) та керівника комплексу «TPC Sawgrass».

Прощаючись із колективом, Спрег зазначив: «Бути генеральним директором PGA of America протягом останнього року було неймовірною честю, і я завжди буду вдячний за довіру, висловлену мені Радою директорів. Я також хочу подякувати нашому персоналу за їхню невтомну відданість. Їхня пристрасть надихає мене, і я знаю, що Асоціація продовжуватиме процвітати, виконуючи свою горду місію служіння нашим членам та розвитку гри».

Рада директорів висловила повну підтримку Спрегу, підкресливши, що людські цінності мають бути вищими за кар’єрні амбіції. Організація планує оголосити ім'я нового керівника протягом найближчих тижнів, а Дерек Спрег поки що залишатиметься радником ради, щоб забезпечити плавний перехідний період.

Нагадуємо, що поліція звинувачує Аргентинську федерацію футболу у корупційних злочинах. Напередодні ЧС-2026 аргентинський футбол опинився в епіцентрі масштабного корупційного скандалу, який загрожує репутації чинних чемпіонів світу.

Теги: спорт гольф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зірка світового тенісу Марта Костюк. Розмова про досягнення, війну і шлюб
Зірка світового тенісу Марта Костюк. Розмова про досягнення, війну і шлюб інтерв’ю
2 сiчня, 10:00
Американка вісім разів вигравала залік Кубка світу в швидкісному спуску
41-річна Вонн стала найстаршою переможницею в історії Кубка світу
12 грудня, 2025, 17:24
Беленюк символічно підтягнувся 26 разів
Беленюк на честь нового 2026 року підтягнувся 26 разів (відео)
1 сiчня, 17:53
Кірсті Ковентрі заявила, що ніщо не вплине на рішення щодо заброни Росії брати участь у змаганнях
МОК не дозволить Росії брати участь у зимовій Олімпіаді, навіть після завершення війни
2 сiчня, 15:01
Плотницький цього року завершив кар'єру в збірній, посилаючись на проблеми з керівництвом
Плотницький втретє став переможцем Клубного чемпіонату світу
22 грудня, 2025, 17:20
Як мати стильний вигляд в спортивному костюмі поза домом?
Як мати стильний вигляд в спортивному костюмі поза домом? Реклама
24 грудня, 2025, 19:34
Каспаров одноосібно очолював рейтинг ФІДЕ з 1985 по 2006 рік із двома короткими перервами
Суд у Москві заочно арештував легендарного чемпіона світу
23 грудня, 2025, 11:09
Нагороду у квітні 2022 року Садрєєву особисто вручив помічник президента РФ Ігор Левітін
Росіянин Садрєєв, якого помічник Путіна нагороджував орденом, був визнаний нейтральним атлетом
23 грудня, 2025, 12:38
Італієць тринадцять разів фінішував у десятці найсильніших турнірів, які він грав
Юний гольфіст загинув внаслідок пожежі у Швейцарії
2 сiчня, 17:32

Новини

Виконавчий директор американського гольфу склав повноваження через сімейні обставини
Виконавчий директор американського гольфу склав повноваження через сімейні обставини
Ярмолюк уперше забив в Англійській Прем'єр-лізі
Ярмолюк уперше забив в Англійській Прем'єр-лізі
ФІФА запровадить нову технологію штучного інтелекту на Чемпіонаті світу-2026
ФІФА запровадить нову технологію штучного інтелекту на Чемпіонаті світу-2026
Сьогодні перестало битися серце легенди «Тоттенгема»
Сьогодні перестало битися серце легенди «Тоттенгема»
18-річний футболіст Сорока продовжив контракт з бельгійським грандом
18-річний футболіст Сорока продовжив контракт з бельгійським грандом
Лікарі діагностували рак у дворазового володаря «Золотого м'яча»
Лікарі діагностували рак у дворазового володаря «Золотого м'яча»

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua