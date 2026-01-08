Ярмолюк уперше забив в Англійській Прем'єр-лізі

Ярмолюк до вчорашнього матчу мав в активі два асисти за «Брентфорд»

Український півзахисник «Брентфорда» Єгор Ярмолюк забив свій дебютний гол в Англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє «Главком».

Вчора, 7 січня, у домашньому матчі 21-го туру проти «Сандерленда» 21-річний хавбек вийшов у стартовому складі та на 73-й хвилині допоміг своїй команді закріпити розгромну перемогу, зробивши рахунок 3:0. Епізод стався після розіграшу кутового: українець найкраще зорієнтувався у штрафному майданчику «чорних котів» і влучним ударом переправив м'яч у сітку.

Сам матч завершився з рахунком 3:0 на користь «бджіл». Крім Ярмолюка, дублем відзначився бразильський нападник Ігор Тьяго. Для Єгора цей забитий м'яч став лише другим у професійній клубній кар'єрі, перший він забив ще за «Дніпро-1». Успіх українця став однією з головних подій туру, де також виступали інші наші легіонери: Віталій Миколенко зіграв у нічию з «Вулвергемптоном», а «Борнмут» Іллі Забарного переміг «Тоттенгем».

Цей гол став для Ярмолюка першим у 79-му матчі в рамках АПЛ. Єгор став дев'ятим українським футболістом в історії, якому вдавалося відзначитися забитим м'ячем у найсильнішому дивізіоні Англії. Іншими гравцями з України, яким підкорювалося таке досягнення, були Сергій Ребров, Андрій Шевченко, Ілля Забарний, Михайло Мудрик, Андрій Воронін, Андрій Ярмоленко, Віталій Миколенко та Олександр Зінченко. До цього успіху в поточному сезоні на рахунку півзахисника вже було дві результативні передачі, а загалом він демонструє солідну статистику, посідаючи друге місце в лізі за показником виграних володінь м'ячем.

Після цієї перемоги «Брентфорд» піднявся на п'яту сходинку турнірної таблиці, перебуваючи в зоні єврокубків і продовжуючи боротьбу за місце в Лізі чемпіонів. Наступний виклик для Ярмолюка та його команди – протистояння з лондонським «Челсі», яке заплановане на 17 січня.

Нагадаємо, що раніше Ярмолюк відзначився результативною передачею у грі АПЛ. На початку другого тайму, на 51-й хвилині, господарі розіграли швидку контратаку: Ярмолюк виконав передачу з правого флангу в центр штрафного майданчика. Шаде в дотик переправив м’яч у ворота, оформивши дубль – 3:0.