«Хамрун» – «Шахтар»: де дивитися поєдинок Ліги конференцій

Початок зустрічі «Хамрун» – «Шахтар» о 22:00 за київським часом

Сьогодні, 11 грудня, донецький «Шахтар» продовжить боротьбу в основному етапі Ліги конференцій поєдинком проти мальтійського «Хамруна». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок «Хамрун» – «Шахтар» пройде на «Національному стадіоні Та'Калі». Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Гру «Хамрун» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» і київське «Динамо» дізналися своїх суперників у Лізі конференцій.

Суперники донецького «Шахтаря»:

Суперники київського «Динамо»:

Кожна команда зіграє по шість матчів у основному раунді Ліги Конференцій – по одному проти представників усіх кошиків.

Після завершення основного етапу 8 кращих команд одразу вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-е, боротимуться у плей-оф за право продовжити боротьбу.