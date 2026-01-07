ФІФА запровадить нову технологію штучного інтелекту на Чемпіонаті світу-2026

Раніше було запропоновано впровадження сенсорів на м'яч для визначення офсайдів, однак ідея не набула популярності

Нововведення є необхідним для зменшення людського впливу на правильність рішень

ФІФА готує масштабне технологічне рішення, яке буде впроваджене на Чемпіонаті світу-2026. Про це повідомляє «Главком».

Організатори планують створити високоточні цифрові 3D-аватари для кожного з 1248 учасників турніру. Ця ініціатива спрямована на вдосконалення напів автоматичної системи визначення офсайдів та підвищення якості візуалізації спірних моментів. Усі гравці з 48 збірних під час фотосесій проходитимуть через спеціальну сканувальну камеру. Сама процедура триватиме лише секунду, проте вона дозволить зафіксувати анатомічно точні параметри тіла кожного футболіста, що є важливим для роботи штучного інтелекту під час матчів.

Головною метою нововведення є забезпечення арбітрів максимально достовірними даними під час динамічних епізодів або у моменти великого скупчення гравців, де звичайні камери можуть помилятися. ФІФА також прагне уникнути графічних курйозів, які траплялися в АПЛ, коли цифрові моделі гравців відображалися у неприродних позах, що не відповідали реальній відеокартинці. Завдяки індивідуальним аватарам тривимірні повтори для глядачів та суддів стануть не лише точнішими, а й значно реалістичнішими. Технологію вже успішно випробували на гравцях під час Міжконтинентального кубка ФІФА 2025.

Окрім віртуальних копій гравців, на мундіалі планують впровадити систему «Out of Bounds», яка за допомогою 3D-відтворення миттєво визначатиме, чи покинув м'яч межі поля перед забитим голом. Ці інновації є частиною стратегії ФІФА щодо повної цифровізації гри, яка має звести людський фактор до мінімуму в технічних питаннях. Очікується, що використання персоналізованих моделей зробить процес прийняття рішень прозорішим для вболівальників, які бачитимуть на екранах ідентичних реальним прототипам гравців у момент фіксації порушення.

Нагадаємо, що Чемпіонат світу з футболу вперше пройде за новим форматом гри. У кожному матчі турніру, що пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року, будуть обов'язково запроваджені трихвилинні перерви на поповнення запасу води. Це рішення є частиною посиленої політики ФІФА, яка ставить на перше місце здоров'я та комфорт гравців і спрямована на мінімізацію ризику теплового стресу та зневоднення.