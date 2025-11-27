Головна Спорт Новини
«Шемрок» – «Шахтар»: де дивитися поєдинок Ліги конференцій

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гру «Шемрок» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

Поєдинок «Шемрок» – «Шахтар» пройде на стадіоні «Талла»

Сьогодні, 23 жовтня, донецький «Шахтар» продовжить боротьбу в основному етапі Ліги конференцій поєдинком проти ірландського «Шемрока». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок «Шемрок» – «Шахтар» пройде на стадіоні «Талла». Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Гру «Шемрок» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» і київське «Динамо» дізналися своїх суперників у Лізі конференцій.

Суперники донецького «Шахтаря»:

Суперники київського «Динамо»:

Кожна команда зіграє по шість матчів у основному раунді Ліги Конференцій – по одному проти представників усіх кошиків.

Після завершення основного етапу 8 кращих команд одразу вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-е, боротимуться у плей-оф за право продовжити боротьбу.

