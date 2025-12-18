Головна Спорт Новини
«Динамо» – «Ноа»: де дивитися гру Ліги конференцій

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гру «Динамо» – «Ноа» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

«Динамо» втратило шанси на продовження боротьби у Лізі конференцій

Сьогодні, 18 грудня, київське «Динамо» проведе завершальний поєдинок в основному етапі Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок «Динамо» – «Ноа» пройде на «Арена Люблін» у польському Любліні. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Гру «Динамо» – «Ноа» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Варто зазначити, що «Динамо» вже втратило шанси на продовження боротьби у Лізі конференцій.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

