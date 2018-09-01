Ще 65 російських біатлоністів запідозрили у вживанні допінгу



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Фото взяте з сайту pikabu.ru

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) підозрює 65 російських спортсменів у застосуванні заборонених препаратів.

Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив журналіст InsideTheGames Нік Батлер.

Батлер розповів, що існують докази проти 65 російських біатлоністів.

У IBU, у свою чергу, відреагували на слова журналіста. «Ми не говорили про те, які саме правила порушені росіянами і на пчому базуються наші припущення. І не будемо повідомляти про це, допоки не отримаємо офіційну відповідь від підозрюваних», - повідомили в організації.

30 серпня Союз біатлоністів Росії (СБР) повідомив, що у порушенні антидопінгових правил підозрюються чотири російських біатлоніста. Відзначається, що троє обвинувачених вже завершили кар'єру, а один наразі не виступає і не тренується у складі збірної Росії.

Джерело: informator.news