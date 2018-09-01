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    Ще 65 російських біатлоністів запідозрили у вживанні допінгу

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    Фото взяте з сайту pikabu.ru - Ще 65 російських біатлоністів запідозрили у вживанні допінгу
    Фото взяте з сайту pikabu.ru

    Міжнародний союз біатлоністів (IBU) підозрює 65 російських спортсменів у застосуванні заборонених препаратів.

    Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив журналіст InsideTheGames Нік Батлер.

    Батлер розповів, що існують докази проти 65 російських біатлоністів. 

    У IBU, у свою чергу, відреагували на слова журналіста. «Ми не говорили про те, які саме правила порушені росіянами і на пчому базуються наші припущення. І не будемо повідомляти про це, допоки не отримаємо офіційну відповідь від підозрюваних», - повідомили в організації.

    30 серпня Союз біатлоністів Росії (СБР) повідомив, що у порушенні антидопінгових правил підозрюються чотири російських біатлоніста. Відзначається, що троє обвинувачених вже завершили кар'єру, а один наразі не виступає і не тренується у складі збірної Росії.

    Джерело: informator.news

    журналіст
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