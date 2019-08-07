Ще один український голкіпер виступатиме в Іспанії



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Дані Джуніор Лтайф Футбол 24

Воротар юнацької збірної України U-19 Дані Джуніор Лтайф підпише угоду з іспанським клубом

Воротар «Олімпіка» та юнацької збірної України U-19 Дані Джуніор Лтайф вирушив до Іспанії, де має укласти угоду з місцевим клубом «Ейбар» з вищого дивізіону футбольного чемпіонату. Минулого сезону команда фінішувала 12-ю.

19-річний воротар ліванського походження зіграв за «Олімпік» 11 матчів. Також три рази виходив на поле у складі юнацької збірної України, нагадує football.ua.

Нагадаємо, в мадридському «Реалі» наразі перебуває воротар національної та молодіжної збірних Андрій Лунін. Минулого сезону він відіграв у оренді в «Леганесі». Доля наступного сезону наразі вирішується тренерським штабом «Реалу» на чолі з Зінедіном Зіданом.