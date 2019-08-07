  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ще один український голкіпер виступатиме в Іспанії

    • Розсилка
    Дані Джуніор Лтайф - Ще один український голкіпер виступатиме в Іспанії
    Дані Джуніор Лтайф
    Футбол 24

    Воротар юнацької збірної України U-19 Дані Джуніор Лтайф підпише угоду з іспанським клубом

    Воротар «Олімпіка» та юнацької збірної України U-19 Дані Джуніор Лтайф вирушив до Іспанії, де має укласти угоду з місцевим клубом «Ейбар» з вищого дивізіону футбольного чемпіонату. Минулого сезону команда фінішувала 12-ю.

    19-річний воротар ліванського походження зіграв за «Олімпік» 11 матчів. Також три рази виходив на поле у складі юнацької збірної України, нагадує football.ua.

    Нагадаємо, в мадридському «Реалі» наразі перебуває воротар національної та молодіжної збірних Андрій Лунін. Минулого сезону він відіграв у оренді в «Леганесі». Доля наступного сезону наразі вирішується тренерським штабом «Реалу» на чолі з Зінедіном Зіданом.

    Читайте також: Найкращий гравець чемпіонату світу з футболу-2010 завершив кар’єру
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олімпік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ