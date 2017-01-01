Ще один український тренер може очолити азербайджанський клуб

Юрія Максимова активно сватають на роботу в Азербайджан, але не називають клуб

Український тренер Юрій Максимов відправився в Азербайджан, де днями може очолити одну з команд. Про який клуб йдеться, поки невідомо. 48-річний фахівець, який раніше успішно виступав у «Дніпрі», «Динамо», «Вердері» й інших клубах, тренерську кар'єру розпочав у 2005 році у мінському «Динамо». З



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Юрій Максимов

Юрія Максимова активно сватають на роботу в Азербайджан, але не називають клуб

Український тренер Юрій Максимов відправився в Азербайджан, де днями може очолити одну з команд.

Про який клуб йдеться, поки невідомо.

48-річний фахівець, який раніше успішно виступав у «Дніпрі», «Динамо», «Вердері» й інших клубах, тренерську кар'єру розпочав у 2005 році у мінському «Динамо».

З 2006-го по 2013-й рік Юрій Вільйович працював в Україні (ЦСКА, «Оболонь», «Кривбас», «Металург» Донецьк).

Потім у Максимова був досвід роботи у російському клубі «Мордовія» (2013-2014) та казахстанському «Таразі» (2016-2017).

Нагадаємо, що в Азербайджані не без успіху вже працює український тренер – Роман Григорчук, який очолює «Габалу».

Український фахівець Юрій Максимов привів російську «Мордовію» до перемоги у першому дивізіоні цієї країни та вивів у Прем'єр-лігу.

Джерело: Footboom