Ще одного російського чемпіона світу дискваліфікували за допінг
Олег Жестков
Фейсбук
Від спорту відсторонили чемпіона світу в греблі на байдарках
Черговий російський медаліст піймався на порушенні антидопінгових правил.
На чотири роки відсторонено від змагань чемпіона світу в греблі на байдарках Олега Жесткова. Термін його покарання почався 7 травня 2019 року, інформує прес-служба антидопінгової агенції росіян.
Жестков перемагав на чемпіонаті світу 2013 року в складі збірної в змаганнях байдарок-четвірок.
Раніше повідомлялося, що через порушення антидопінгових правил російських спортсменів можуть відсторонити від участі в Олімпіаді-2020 у Токіо.