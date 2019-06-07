Ще одного російського чемпіона світу дискваліфікували за допінг



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Олег Жестков Фейсбук

Від спорту відсторонили чемпіона світу в греблі на байдарках

Черговий російський медаліст піймався на порушенні антидопінгових правил.

На чотири роки відсторонено від змагань чемпіона світу в греблі на байдарках Олега Жесткова. Термін його покарання почався 7 травня 2019 року, інформує прес-служба антидопінгової агенції росіян.

Жестков перемагав на чемпіонаті світу 2013 року в складі збірної в змаганнях байдарок-четвірок.

Раніше повідомлялося, що через порушення антидопінгових правил російських спортсменів можуть відсторонити від участі в Олімпіаді-2020 у Токіо.

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