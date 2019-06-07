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    Ще одного російського чемпіона світу дискваліфікували за допінг

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    Олег Жестков&nbsp; - Ще одного російського чемпіона світу дискваліфікували за допінг
    Олег Жестков 
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    Від спорту відсторонили чемпіона світу в греблі на байдарках

    Черговий російський медаліст піймався на порушенні антидопінгових правил.

    На чотири роки відсторонено від змагань чемпіона світу в греблі на байдарках Олега Жесткова. Термін його покарання почався 7 травня 2019 року, інформує прес-служба антидопінгової агенції росіян.

    Жестков перемагав на чемпіонаті світу 2013 року в складі збірної в змаганнях байдарок-четвірок.

    Раніше повідомлялося, що через порушення антидопінгових правил російських спортсменів можуть відсторонити від участі в Олімпіаді-2020 у Токіо.

     Читайте також: Росіяни погрожували вбити американську спортсменку за критику
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