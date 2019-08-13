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    Ще п’ятьох російських спортсменів підозрюють в використанні допінгу

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    Російських важкоатлетів підозрюють у використанні допінгу - Ще п’ятьох російських спортсменів підозрюють в використанні допінгу
    Російських важкоатлетів підозрюють у використанні допінгу
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    Міжнародна федерація важкої атлетики відкрила справи проти п’ятьох російських спортсменів

    Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) відкрила справи проти п’ятьох російських спортсменів за підозрою в використанні заборонених препаратів. При цьому імена підозрюваних не називаються, інформує прес-служба IWF.

    Підставою для відкриття справи стала отримана від московської антидопінгової лабораторії інформація.

    Підозрюваних спортсменів уже відсторонили від будь-якої спортивної діяльності. Мова у даному випадку йде про проби 2012 та 2014 років.

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