Ще п’ятьох російських спортсменів підозрюють в використанні допінгу



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Російських важкоатлетів підозрюють у використанні допінгу Фейсбук

Міжнародна федерація важкої атлетики відкрила справи проти п’ятьох російських спортсменів

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) відкрила справи проти п’ятьох російських спортсменів за підозрою в використанні заборонених препаратів. При цьому імена підозрюваних не називаються, інформує прес-служба IWF.

Підставою для відкриття справи стала отримана від московської антидопінгової лабораторії інформація.

Підозрюваних спортсменів уже відсторонили від будь-якої спортивної діяльності. Мова у даному випадку йде про проби 2012 та 2014 років.