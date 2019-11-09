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    «Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі…»: Дмитро Підручний підтримав флешмоб до Дні писемності (відео)

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    Дмитро Підручний відомий патріотичними поглядами - «Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі…»: Дмитро Підручний підтримав флешмоб до Дні писемності (відео)
    Дмитро Підручний відомий патріотичними поглядами
    Instagram Дмитра Підручного

    Чемпіон світу долучився до ініціативи землячки з Тернополя

    Перший в українській історії біатлоніст-чоловік, який зумів стати чемпіоном світу, підтримав ініціативу своєї землячки-тернополянки Олени Підгрушної й теж продекламував вірш українською.

    Дмитро Підручний прочитав один стовпчик «Заповіту» Тараса Шевченка, який давно став народною піснею.

    «З Днем української мови та писемності! – написав спортсмен. - Вирішили зробити флеш-моб українських віршів, тому передаю естафету Яні Беломоїній».

    Триразова призерка чемпіонатів світу з маунтинбайку Беломоїна наразі на виклик не відреагувала.

    Нагадаємо, що раніше «челленж» Підгрушної підтримав дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

    біатлон Дмитро Підручний спорт поза політикою Яна Беломоїна
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