«Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі…»: Дмитро Підручний підтримав флешмоб до Дні писемності (відео)
Дмитро Підручний відомий патріотичними поглядами
Instagram Дмитра Підручного
Чемпіон світу долучився до ініціативи землячки з Тернополя
Перший в українській історії біатлоніст-чоловік, який зумів стати чемпіоном світу, підтримав ініціативу своєї землячки-тернополянки Олени Підгрушної й теж продекламував вірш українською.
Дмитро Підручний прочитав один стовпчик «Заповіту» Тараса Шевченка, який давно став народною піснею.
«З Днем української мови та писемності! – написав спортсмен. - Вирішили зробити флеш-моб українських віршів, тому передаю естафету Яні Беломоїній».
Триразова призерка чемпіонатів світу з маунтинбайку Беломоїна наразі на виклик не відреагувала.
Нагадаємо, що раніше «челленж» Підгрушної підтримав дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк.