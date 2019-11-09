«Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі…»: Дмитро Підручний підтримав флешмоб до Дні писемності (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Підручний відомий патріотичними поглядами Instagram Дмитра Підручного

Чемпіон світу долучився до ініціативи землячки з Тернополя

Перший в українській історії біатлоніст-чоловік, який зумів стати чемпіоном світу, підтримав ініціативу своєї землячки-тернополянки Олени Підгрушної й теж продекламував вірш українською.

Дмитро Підручний прочитав один стовпчик «Заповіту» Тараса Шевченка, який давно став народною піснею.

«З Днем української мови та писемності! – написав спортсмен. - Вирішили зробити флеш-моб українських віршів, тому передаю естафету Яні Беломоїній».

Триразова призерка чемпіонатів світу з маунтинбайку Беломоїна наразі на виклик не відреагувала.

Нагадаємо, що раніше «челленж» Підгрушної підтримав дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк.