Шеліхов та ще чотири українських футболіста покинули білоруський клуб «Іслоч»
- 24 Листопада, 17:59
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Розсилка
Гравці будуть шукати нове місце роботи
Відразу п'ять українських футболістів покинули білоруський клуб «Іслоч».
З командою з вищого дивізіону Білорусі попрощалися Денис Шеліхов, Олександр Логінов, Рінар Валєєв, Віталій Балашов і Руслан Івашко, інформує офіційний сайт клубу.
Повідомляється, що голкіпер Денис Шеліхов з'явився в «Іслочі» в літню паузу.
Денис провів дев'ять ігор в основному складі, три з яких зіграв «на нуль».
Пропустив 14 м'ячів і отримав одне попередження.
Захисник Олександр Логінов перейшов в «Іслоч» перед другим колом.
Олександр взяв участь в п'яти матчах чемпіонату, заробив одну жовту картку.
Півзахисник Рінар Валєєв відіграв за «вовків» весь сезон. На його рахунку 23 матчі, три голи і одна результативна передача.
Отримав п'ять жовтих карток.
Рінар визнавався кращим гравцем «Іслочі» в травні і червні.
Нападник Віталій Балашов приєднався до клубу в серпні цього року.
Зіграв вісім матчів, забив один гол і віддав одну гольову передачу.
Віталій визнавався кращим гравцем «Іслочі» у вересні.
Форвард Руслан Івашко в липні підписав контракт до кінця сезону.
За цей час у Руслана в активі 11 ігор за білоруський клуб, в яких набрав 3 + 1 за системою гол + пас.
У пасиві у форварда чотири «гірчичники».