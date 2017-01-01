Шеліхов та ще чотири українських футболіста покинули білоруський клуб «Іслоч»

Гравці будуть шукати нове місце роботи

Відразу п'ять українських футболістів покинули білоруський клуб «Іслоч». З командою з вищого дивізіону Білорусі попрощалися Денис Шеліхов, Олександр Логінов, Рінар Валєєв, Віталій Балашов і Руслан Івашко, інформує офіційний сайт клубу. Повідомляється, що голкіпер Денис Шеліхов з'явився в «Іслочі» в літню паузу. Денис



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Денис Шеліхов

Гравці будуть шукати нове місце роботи

Відразу п'ять українських футболістів покинули білоруський клуб «Іслоч».

З командою з вищого дивізіону Білорусі попрощалися Денис Шеліхов, Олександр Логінов, Рінар Валєєв, Віталій Балашов і Руслан Івашко, інформує офіційний сайт клубу.

Повідомляється, що голкіпер Денис Шеліхов з'явився в «Іслочі» в літню паузу.

Денис провів дев'ять ігор в основному складі, три з яких зіграв «на нуль».

Пропустив 14 м'ячів і отримав одне попередження.

Захисник Олександр Логінов перейшов в «Іслоч» перед другим колом.

Олександр взяв участь в п'яти матчах чемпіонату, заробив одну жовту картку.

Півзахисник Рінар Валєєв відіграв за «вовків» весь сезон. На його рахунку 23 матчі, три голи і одна результативна передача.

Отримав п'ять жовтих карток.

Рінар визнавався кращим гравцем «Іслочі» в травні і червні.

Нападник Віталій Балашов приєднався до клубу в серпні цього року.

Зіграв вісім матчів, забив один гол і віддав одну гольову передачу.

Віталій визнавався кращим гравцем «Іслочі» у вересні.

Форвард Руслан Івашко в липні підписав контракт до кінця сезону.

За цей час у Руслана в активі 11 ігор за білоруський клуб, в яких набрав 3 + 1 за системою гол + пас.

У пасиві у форварда чотири «гірчичники».