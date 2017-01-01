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    Шеліхов та ще чотири українських футболіста покинули білоруський клуб «Іслоч»

    Гравці будуть шукати нове місце роботи
    Відразу п'ять українських футболістів покинули білоруський клуб «Іслоч». З командою з вищого дивізіону Білорусі попрощалися Денис Шеліхов, Олександр Логінов, Рінар Валєєв, Віталій Балашов і Руслан Івашко, інформує офіційний сайт клубу. Повідомляється, що голкіпер Денис Шеліхов з'явився в «Іслочі» в літню паузу. Денис
    • 24 Листопада, 17:59
    • Розсилка
    Денис Шеліхов
    Денис Шеліхов

    Гравці будуть шукати нове місце роботи

    Відразу п'ять українських футболістів покинули білоруський клуб «Іслоч».

    З командою з вищого дивізіону Білорусі попрощалися Денис Шеліхов, Олександр Логінов, Рінар Валєєв, Віталій Балашов і Руслан Івашко, інформує офіційний сайт клубу.

    Повідомляється, що голкіпер Денис Шеліхов з'явився в «Іслочі» в літню паузу.

    Денис провів дев'ять ігор в основному складі, три з яких зіграв «на нуль».

    Пропустив 14 м'ячів і отримав одне попередження.

    Захисник Олександр Логінов перейшов в «Іслоч» перед другим колом.

    Олександр взяв участь в п'яти матчах чемпіонату, заробив одну жовту картку.

    Півзахисник Рінар Валєєв відіграв за «вовків» весь сезон. На його рахунку 23 матчі, три голи і одна результативна передача.

    Отримав п'ять жовтих карток.

    Рінар визнавався кращим гравцем «Іслочі» в травні і червні.

    Нападник Віталій Балашов приєднався до клубу в серпні цього року.

    Зіграв вісім матчів, забив один гол і віддав одну гольову передачу.

    Віталій визнавався кращим гравцем «Іслочі» у вересні.

    Форвард Руслан Івашко в липні підписав контракт до кінця сезону.

    За цей час у Руслана в активі 11 ігор за білоруський клуб, в яких набрав 3 + 1 за системою гол + пас.

    У пасиві у форварда чотири «гірчичники».

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