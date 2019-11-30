Шестеро українських боксерів вийшли до фіналу міжнародного турніру
Всього до Сербії вирушило тринадцять українських боксерів
За золото «Golden Gloves 2019» хлопці змагатимуться вже сьогодні
Цими днями у Сербії проходить міжнародний боксерський турнір найвищої категорії «Golden Gloves 2019» участь в якому беруть і боксери Національної збірної України. За результатами поєдинків попередньої стадії турніру один українець вже має бронзу – третім у вазі +91 кг став львів’янин Андрій Городецький. Ще п’ятеро шестеро представників нашої команди вийшли до фіналу:
Вагова категорія 57 кг – Олег Чулячеєв
Вагова категорія 69А кг – Віктор Петров
Вагова категорія 69Б кг – Максим Пилипець
Вагова категорія 91 кг – Сергій Горсков
Вагова категорія 91 кг – Роберт Мартон