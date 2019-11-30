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    Шестеро українських боксерів вийшли до фіналу міжнародного турніру

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    Всього до Сербії вирушило тринадцять українських боксерів - Шестеро українських боксерів вийшли до фіналу міжнародного турніру
    Всього до Сербії вирушило тринадцять українських боксерів

    За золото «Golden Gloves 2019» хлопці змагатимуться вже сьогодні

    Цими днями у Сербії проходить міжнародний боксерський турнір найвищої категорії «Golden Gloves 2019» участь в якому беруть і боксери Національної збірної України. За результатами поєдинків попередньої стадії турніру один українець вже має бронзу – третім у вазі +91 кг став львів’янин Андрій Городецький. Ще п’ятеро шестеро представників нашої команди вийшли  до фіналу:

     

    Вагова категорія 57 кг – Олег Чулячеєв

    Вагова категорія 69А кг – Віктор Петров

     

    Вагова категорія 69Б кг – Максим Пилипець

     

    Вагова категорія 91 кг – Сергій Горсков

     

    Вагова категорія 91 кг – Роберт Мартон


     Читайте також:  Непереможний боксер Шелестюк прокоментував можливість виступу на Олімпіаді-2020


     

    Сергій Горсков Роберт Мартон
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