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    Шевченко довикликав капітана «Динамо» і ще двох футболістів на матчі з Литвою і Португалією

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    Без Сергія Сидорчука уявити збірну України не так уже й просто - Шевченко довикликав капітана «Динамо» і ще двох футболістів на матчі з Литвою і Португалією
    Без Сергія Сидорчука уявити збірну України не так уже й просто
    УАФ

    Андрій Миколайович зміцнює середню ланку

    Капітан київського «Динамо» Сергій Сидорчук, інший півоборонець Віктор Коваленко із «Шахтаря» і хавбек італійського «Лечче» Євген Шахов переведені в основний список гравців, викликаних у національну команду на поєдинки відбору до Євро-2020 проти Литви та Португалії.

    Всі троє спочатку були в резервному списку гравців. 7 жовтня вони прибудуть до Харкова – саме там «синьо-жовті» розпочнуть підготовку до матчів проти Литви (11 жовтня) і Португалії (14 жовтня).

    Збірна України посідає перше місце в групі B, маючи в активі 13 очок. Португальці на другому місці з вісьмома пунктами.

     Читайте також: Шевченко назвав склад на два наступних матчі збірної України у відборі до Євро-2020
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Євро-2020 Сергій Сидорчук Віктор Коваленко Євген Шахов
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