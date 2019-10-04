Шевченко довикликав капітана «Динамо» і ще двох футболістів на матчі з Литвою і Португалією



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Без Сергія Сидорчука уявити збірну України не так уже й просто УАФ

Андрій Миколайович зміцнює середню ланку

Капітан київського «Динамо» Сергій Сидорчук, інший півоборонець Віктор Коваленко із «Шахтаря» і хавбек італійського «Лечче» Євген Шахов переведені в основний список гравців, викликаних у національну команду на поєдинки відбору до Євро-2020 проти Литви та Португалії.

Всі троє спочатку були в резервному списку гравців. 7 жовтня вони прибудуть до Харкова – саме там «синьо-жовті» розпочнуть підготовку до матчів проти Литви (11 жовтня) і Португалії (14 жовтня).

Збірна України посідає перше місце в групі B, маючи в активі 13 очок. Португальці на другому місці з вісьмома пунктами.