Олександр Зінченко в сезоні 2017/18 провів у складі «Манчестер Сіті» 9 матчів у всіх турнірах

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував ігрову форму хавбека національної команди та «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка. Керманич «синьо-жовтих» розповів, чи не турбує його те, на якій позиції використовує українця головний тренер «містян», в інтерв'ю FootBoom. «Я і раніше говорив,



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Олександр Зінченко. Фото: Getty Images

Олександр Зінченко в сезоні 2017/18 провів у складі «Манчестер Сіті» 9 матчів у всіх турнірах

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував ігрову форму хавбека національної команди та «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка.

Керманич «синьо-жовтих» розповів, чи не турбує його те, на якій позиції використовує українця головний тренер «містян», в інтерв'ю FootBoom.

«Я і раніше говорив, і зараз кажу, що Зінченко працьовитий і здібний хлопець. Те, що він отримає шанс, Пеп говорив мені заздалегідь. Гвардіола бачить старання Саші, його готовність сприймати інформацію та виконувати вимоги на полі. Зінченко грає зараз, можливо, в найкращій клубній команді Європи. І це вже є показником рівня його форми», - сказав він.

«Захисники не менш креативні в сучасному футболі, ніж гравці нападу. Атака розпочинається від своїх воріт, і важливо, як ти її починаєш розвивати. В «Манчестері» Саша діє по всій довжині флангу, він бере участь у відборі, дає часто перший пас, б'є по воротах і сам», – відзначив Шевченко.

Олександр Зінченко в сезоні 2017/18 провів у складі «Манчестер Сіті» 9 матчів у всіх турнірах.