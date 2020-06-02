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    Жан Беленюк: За рівнем расизму Україна легко дасть США прикурити

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    Жан Беленюк каже, що стикався з проявами расизму в Україні вкрай рідко - Жан Беленюк: За рівнем расизму Україна легко дасть США прикурити
    Жан Беленюк каже, що стикався з проявами расизму в Україні вкрай рідко
    Фото - Instagram Жана Беленюка

    Борець і нардеп висловив солідарність із загиблим Джорджем Флойдом

    Борець греко-римського стилю і депутат Верховної ради України Жан Беленюк розповів про расизм в Україні на тлі смерті афроамериканця Джорджа Флойда, яка спричинила масові безлади у США.

    «Коли мене запитують, чи стикаюся чи в Україні з проявамим расизму, завжди відповідаю що ні, хоча в підлітковому віці не оминули й мене різного роду нападки з боку різних маргіналів.

    Але, це звісно, непорівнювано з тим, що в 21 столітті можемо побачити в країні зі, здавалося б, розвиненою демократією. Не буду тут закликати всіх бути добрішими тощо, просто констатую факт – за рівнем расизму Україна дасть прикурити США легко, у нас його набагато менше.

    Це одна, але не єдина причина, чому я гордий бути українцем і жити в цій країні, попри її недоліки і чесноти. А расизм, расизм йде на **й. Сьогодні я – Джордж Флойд», - написав Беленюк на своїй сторінці в Instagram.

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    США Україна расизм Жан Беленюк греко-римська боротьба
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