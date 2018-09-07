Шевченко: Ми створили достатню кількість нагод, щоб здобути перемогу



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Андрій Шевченко. Фото: ФФУ

Головний тренер збірної України прокоментував перемогу над Чехією у стартовому матчі Ліги націй

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів післяматчеву прес-конференцію після перемоги над збірною Чехії у Лізі націй.

Слова тренера наводить прес-служба Федерації футболу України.

«Я хочу зробити комплімент чеській збірній, у неї є гарні гравці, вона варіювала схемами гри. Думаю, що у цієї команди чудове майбутнє. Тренеру збірної завжди важко працювати. Особливо коли ти отримуєш гравців через день після їхніх матчів за клуби. Важко напрацювати якісь схеми. Я бачу, що збірна Чехіє розуміє схеми свого головного тренера. Після першого тайму господарі перелаштувалися, шо відразу ж ускладнило наші дії», - зазначив він.

«Утім, сьогодні збірна України виглядала дуже добре. Ми маневрували, наші гравці правильно розташовувалися, ми знали наші сильні якості. Ми маємо багато хороших, технічних гравців у середній лінії, які добре маневрують, вміло грають у короткий та середній пас, при цьому легко долають простір між лініями. За рахунок цього ми створили велику кількість моментів», - додав фахівець.

Шевченко зазначив, що результат матчу закономірний.

«Ми створили достатню кількість нагод, щоб здобути перемогу. Збірна Чехії теж не зупинялася, останні 15 хвилин був відкритий футбол. Цим турнір і приваблює — команди розуміють, що група невелика, ігор дуже мало, кожна перемога дуже важлива. Ми були ближчими до перемоги та здобули її заслужено», - сказав він.

«Так, усі гравці, що вийшли на заміну, добре увійшли у гру. Ми бачили, що починаємо поступатися чехам на правому фланзі, тому замінили Ярмоленка, він віддав багато сил. Трохи змістили Марлоса, а на його місце випустили Зінченка», - підкреслив тренер.