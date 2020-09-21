Шевченко назвав склад збірної перед майбутніми поєдинками в Лізі націй



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Збірна України перед матчем із Швейцарією Світлина - УАФ

Шевченко покликав одного новачка для підготовки до важливих поєдинків

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, викликаних для підготовки та участі в матчах, що відбудуться в першій половині жовтня.

У реєстрі – 28 виконавців. Роман Безус визначений наставником як резерв збірної, з якого він може бути переведений до основного складу в разі проблем зі здоров'ям у когось з основної когорти.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Георгій Бущан («Динамо»).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, (усі – «Шахтар»), Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (обидва – «Динамо»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Богдан Михайліченко («Андерлехт», Бельгія), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Ігор Пластун («Гент», Бельгія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (усі – «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі – «Динамо»), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Ігор Харатін («Ференцварош», Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Жуніор Мораес («Шахтар»), Владислав Супряга («Динамо»).

Серед викликаних – один новачок. Це – захисник Євген Чеберко, який цього літа підписав контракт з австрійським «ЛАСКом». До того 22-річний оборонець упродовж трьох років виступав у складі луганської «Зорі». За юнацькі та молодіжну збірну України Чеберко провів загалом 39 ігор.

Старт другого збору національної команди розпочнеться 5 жовтня.

Додамо, сьомого жовтня «синьо-жовті» зіграють на «Стад де Франс» у Сен-Дені товариський матч із Францією. Наступного ж після гри дня українці повернуться до Києва, де проведуть решту часу до завершення збору. На 10-е та 13 жовтня у столиці нашої держави призначено два матчі головної команди країни в Лізі націй УЄФА – проти Німеччини та Іспанії відповідно. Обидва поєдинки відбудуться на НСК «Олімпійський».

Джерело: УАФ