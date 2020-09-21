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    Шевченко назвав склад збірної перед майбутніми поєдинками в Лізі націй

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    Збірна України перед матчем із Швейцарією&nbsp; - Шевченко назвав склад збірної перед майбутніми поєдинками в Лізі націй
    Збірна України перед матчем із Швейцарією 
    Світлина - УАФ

    Шевченко покликав одного новачка для підготовки до важливих поєдинків

    Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, викликаних для підготовки та участі в матчах, що відбудуться в першій половині жовтня.

    У реєстрі – 28 виконавців. Роман Безус визначений наставником як резерв збірної, з якого він може бути переведений до основного складу в разі проблем зі здоров'ям у когось з основної когорти.

    Склад збірної України:

    Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Георгій Бущан («Динамо»).

    Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, (усі – «Шахтар»), Віталій Миколенко, Олександр Караваєв  (обидва – «Динамо»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Богдан Михайліченко («Андерлехт», Бельгія), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Ігор Пластун («Гент», Бельгія).

    Півзахисники: Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (усі – «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко  (усі – «Динамо»), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Ігор Харатін («Ференцварош», Угорщина).

    Нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Жуніор Мораес («Шахтар»), Владислав Супряга («Динамо»).

    Серед викликаних – один новачок. Це – захисник Євген Чеберко, який цього літа підписав контракт з австрійським «ЛАСКом». До того 22-річний оборонець упродовж трьох років виступав у складі луганської «Зорі». За юнацькі та молодіжну збірну України Чеберко провів загалом 39 ігор.

    Старт другого збору національної команди розпочнеться 5 жовтня.

    Додамо, сьомого жовтня «синьо-жовті» зіграють на «Стад де Франс» у Сен-Дені товариський матч із Францією. Наступного ж після гри дня українці повернуться до Києва, де проведуть решту часу до завершення збору. На 10-е та 13 жовтня у столиці нашої держави призначено два матчі головної команди країни в Лізі націй УЄФА – проти Німеччини та Іспанії відповідно. Обидва поєдинки відбудуться на НСК «Олімпійський».

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    Джерело: УАФ

    Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко Віктор Циганков Тарас Степаненко Ігор Харатін Георгій Бущан Микола Шапаренко Сергій Болбат Сергій Кривцов Марлос Олександр Караваєв Андрій Лунін Роман Безус Микола Матвієнко Едуард Соболь Роман Яремчук Владислав Супряга Євген Чеберко
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