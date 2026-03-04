Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Селебріні став першим тінейджером в історії клубу НХЛ «Сан-Хосе», який забив 30 голів за сезон

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Селебріні став першим тінейджером в історії клубу НХЛ «Сан-Хосе», який забив 30 голів за сезон
Селебріні виступає у Національній хокейній лізі другий сезон
фото: НХЛ

Селебріні продовжує переписувати історію НХЛ

Нападник клубу НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Маклін Селебріні став першим тінейджером в історії команди, який забив 30 голів за сезон. Про це повідомляє «Главком».

30-ю для 19-річного форварда стала шайба у ворота «Монреаль Канадієнс» (7:5).

Останнім тінейджером у НХЛ, який досяг позначки в 30 шайб за сезон, був форвард «Вінніпег Джетс» Патрік Лайне (44 голи в сезоні 2017/2018).

Селебріні виступає у Національній хокейній лізі другий сезон.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Теги: НХЛ хокей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна США присвятила перемогу Джонні Годро
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
США і Канада ще не зазнавали поразок на Олімпіаді-2026
Канада – США. Прогноз і анонс на фінал хокейного турніру Олімпіади-2026 Реклама
22 лютого, 12:32
Маріанн Фаттон вписала себе в історію лижного альпінізму
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 19 лютого
20 лютого, 03:38
Канадські школярі зможуть підтримати хокейну збірну
У Канаді школярі отримали дозвіл пропускати уроки заради перегляду хокею на Олімпіаді
19 лютого, 15:10
Дмитро Котовський намагатиметься виправити помилки з минулої Олімпіади та потрапити до дванадцятки найкращих
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 17 лютого
17 лютого, 00:19
У 2010 році суд в Італії видав ордер на арешт словацького вболівальника за звинуваченням у крадіжках
Вболівальник, який 16 років переховувався від поліції, був заарештований на Олімпіаді
13 лютого, 09:42
Матч з німкенями завершився розгромною перемогою шведок – 4:1
У хокеїсток зі Швеції під час гри Олімпіади зламався туалет – німкені не пустили їх до свого
5 лютого, 20:12
Фетісов: Який інтерес може мати хокейний турнір, коли нас звідти вигнали?
Депутат Думи назвав «зрадою» перегляд хокею на Олімпіаді-2026
5 лютого, 16:12
У вівторок, 4 лютого 2026 року, стало відомо, що чотири фінські хокеїстки заразилися норовірусом
Олімпіада. Матч жіночих хокейних команд Фінляндії та Канади був перенесений через вірус
5 лютого, 15:01

Новини

Формула-1 розгляне скорочення сезону через війну на Близькому Сході
Формула-1 розгляне скорочення сезону через війну на Близькому Сході
ЗСУ на фронті ліквідували тренера з боксу: родина окупанта збирає кошти, щоб повернути тіло
ЗСУ на фронті ліквідували тренера з боксу: родина окупанта збирає кошти, щоб повернути тіло
Занепалий гранд чемпіонату Англії поскаржився на непослідовне суддівство
Занепалий гранд чемпіонату Англії поскаржився на непослідовне суддівство
Селебріні став першим тінейджером в історії клубу НХЛ «Сан-Хосе», який забив 30 голів за сезон
Селебріні став першим тінейджером в історії клубу НХЛ «Сан-Хосе», який забив 30 голів за сезон
Розвідка викрила 10 окупантів у паралімпійському спорті
Розвідка викрила 10 окупантів у паралімпійському спорті
Роналду опинився в лазареті «Аль-Насра»
Роналду опинився в лазареті «Аль-Насра»

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
2 березня, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua