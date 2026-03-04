Селебріні став першим тінейджером в історії клубу НХЛ «Сан-Хосе», який забив 30 голів за сезон

Селебріні виступає у Національній хокейній лізі другий сезон

Селебріні продовжує переписувати історію НХЛ

Нападник клубу НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Маклін Селебріні став першим тінейджером в історії команди, який забив 30 голів за сезон. Про це повідомляє «Главком».

30-ю для 19-річного форварда стала шайба у ворота «Монреаль Канадієнс» (7:5).

Останнім тінейджером у НХЛ, який досяг позначки в 30 шайб за сезон, був форвард «Вінніпег Джетс» Патрік Лайне (44 голи в сезоні 2017/2018).

