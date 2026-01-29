Чим унікальний гол Трубіна: український воротар вписав своє ім'я в історію Ліги чемпіонів

Трубін став першим воротарем в історії, який забив «Реалу» в будь-якому єврокубковому матчі

Український голкіпер Анатолій Трубін увійшов в історію Ліги чемпіонів, повторивши унікальне досягнення турніру. Про це повідомляє «Главком».

Трубін став автором вирішального м’яча «Бенфіки» у грі з «Реалом».

Цей гол не лише забезпечив португальському клубу вихід до плейоф, а й дозволив Трубіну вписати своє ім’я в історію змагань. Він став п’ятим воротарем, якому вдалося відзначитися забитим м’ячем у матчі Ліги чемпіонів.

При цьому лише троє з п’яти голкіперів, зокрема й Трубін, забивали з гри. Ще двоє воротарів відзначалися у Лізі чемпіонів винятково з пенальті.

Воротарі, які забивали в Лізі чемпіонів:

Ганс-Йорг Бутт («Гамбург», «Баєр», «Баварія») – 3 голи (усі з пенальті)

Сінан Болат («АЗ») – 1

Вінсент Еньяма («Хапоель» Тель-Авів) – 1 (пенальті)

Іван Проведель («Лаціо») – 1

Анатолій Трубін («Бенфіка») – 1

Трубін також став першим воротарем в історії, який забив «Реалу» в будь-якому єврокубковому матчі. Загалом мадридський клуб лише втретє за всю історію пропустив гол від голкіпера в офіційних поєдинках.

Ukrainian goalkeeper Anatoliy Trubin scores a last-minute goal to send @SLBenfica into the Champions League play-offs. Unreal. 🇺🇦🧤⚽️ pic.twitter.com/GmZ9Y3zGyB — Ukraine / Україна (@Ukraine) January 29, 2026

Нагадаємо, для 24-річного українського воротаря забитий м'яч став першим у професійній кар'єрі, зафіксувавши один із найбільш драматичних моментів у сучасній історії європейського футболу.

Ситуація перед фінальним свистком була складною для «орлів»: попри рахунок 3:2 «лісабонцям» не вистачало одного гола для виходу в плейоф через гіршу різницю м'ячів порівняно з конкурентами. На 90+8-й хвилині «Бенфіка» отримала право на розіграш штрафного удару, під час якого Трубін залишив власну площу та приєднався до атаки. Вигравши верхову дуель у центрі штрафного майданчика, український голкіпер ударом головою спрямував м'яч у сітку воріт Тібо Куртуа.

Завдяки цьому результату «Бенфіка» набрала 9 очок і завершила загальну стадію з показником різниці забитих і пропущених м'ячів -2 (10:12). Це дозволило португальському колективу посісти 24-те місце – останню прохідну позицію для участі в стикових матчах (1/16 фіналу). Португальський клуб лише за додатковими показниками випередив французький «Марсель», який за рівної кількості очок мав різницю «-3» (11:14) і в підсумку вибув із єврокубків.