Естонські клуби вимагають, щоб УЄФА припинила виплати для команд з Росії

Російські клуби отримали від УЄФА понад €10,8 млн після початку повномасштабного вторгнення

Звернення до УЄФА підписали 28 естонських клубів

Естонські клуби направили до УЄФА листа з вимогою припинити виплати російським клубам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням ERR.

Лист естонських клубів до УЄФА: що відомо

Звернення підписали 28 естонських клубів. Клуби переконані в тому, що виплати російським клубам є «цинічними та несумісними із принципами європейської футбольної спільноти».

У серпні The Guardian повідомила, що російські клуби отримали від УЄФА понад €10,8 млн. після початку російської війни проти України.

Солідарні виплати від УЄФА, як правило, отримують клуби, які не досягли достатніх успіхів на національному рівні для потрапляння до єврокубків. УЄФА вважає, що такі виплати підтримають конкурентний баланс у вищих дивізіонах Європи з урахуванням додаткових доходів, які деякі клуби одержують від участі у єврокубках.

У сезоні-2022/23 російські клуби отримали €3,305 млн, у сезоні-2023/24 – €3,381 млн, у сезоні-2024/25 – €4,224 млн.

У лютому 2022 року Міжнародна федерація футболу та УЄФА відсторонили російські клуби та збірні від участі у міжнародних турнірах через агресію РФ проти України.

Нагадаємо, президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що організація має розглянути питання зняття відсторонення російських команд від міжнародних змагань.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, російські клуби й збірні відсторонили від великих футбольних турнірів. Інфантіно вважає, що накладений на росіян бан ніяк не допоміг ситуації. Президент ФІФА все ще готовий розглянути зняття з Росії відповідних обмежень.

«Ми точно маємо це розглянути. Відсторонення Росії нічого не дало, лише створивши більше розчарування й ненависті», – сказав Інфантіно.

На думку президента ФІФА, було б краще, «якби дівчата й хлопці з РФ мали можливість грати у футбол в інших частинах Європи».

Російська збірна пропустила чемпіонат світу 2022 року та чемпіонат Європи 2024 року. Росія також не зіграє на чемпіонаті світу 2026 року й у цьогорічній Лізі націй.