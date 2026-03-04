Головна Спорт Новини
Роналду опинився в лазареті «Аль-Насра»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Роналду опинився в лазареті «Аль-Насра»
Кріштіану Роналду зіткнувся з проблемами зі здоров'ям
фото: Reuters

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» зазнав травми в чемпіонаті Саудівської Аравії

Нападник аравійського «Аль-Насра» Кріштіану Роналду розпочав процес реабілітації після ушкодження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

У португальця діагностували травму підколінного сухожилля. Він відчув дискомфорт у поєдинку проти «Аль-Фейхи» (3:1). Під завісу зустрічі Роналду попросив про заміну.

Форвард отримав персональну програму відновлення. Він займатиметься під наглядом лікарів. Терміни повернення португальської зірки на поле наразі невідомі.

У нинішньому сезоні Роналду зіграв 26 поєдинків у всіх турнірах, у яких оформив 22 голи. Зокрема, нападник залишається в перегонах за звання найкращого бомбардира Про-Ліги (21 м'яч). Натомість «Аль-Наср» – лідер першості.

Тим часом коштовний новачок англійського «Ліверпуля» Жеремі Жаке погодився прооперувати травмоване плече. Оборонець прагне вирішити проблеми зі здоров'ям до переїзду на Туманний Альбіон. Цей сезон він проводить у французькому «Ренні».

Натомість мадридський «Реал» надовго втратив нападника Родріго Гоеса. Бразилець порвав «хрести» правого коліна. Він вибув до кінця кампанії, пропустить ЧС-2026 і не повернеться на поле щонайменше півроку.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду ФК «Аль-Наср»

