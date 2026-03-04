Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Занепалий гранд чемпіонату Англії поскаржився на непослідовне суддівство

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Занепалий гранд чемпіонату Англії поскаржився на непослідовне суддівство
«Шпори» розчаровані рівнем суддівства в АПЛ
фото: Reuters

Менеджмент вирішив шукати причини проблем за межами клубу

Лондонський «Тоттнем» надіслав лист відповідальній за арбітраж в англійському футболі організації PGMOL. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

«Шпори» занепокоєні роботою суддів у нинішньому сезоні Прем'єр-ліги. Лондонці кивають на непослідовність рішень арбітрів. Зокрема, під час контактів футболістів у штрафному майданчику.

У листі до керівника PGMOL «Тоттнем» звернув увагу на два свіжих епізоди. У 27-му турі АПЛ суддя скасував гол Рандаля Коло Муані столичному «Арсеналу» через поштовх суперника. Натомість у 28-му турі арбітри зарахували мяч Гаррі Вілсона з лондонського «Фулема», попри поштовх оборонця «шпор» Раду Дрегушіна опонентом.

Менеджмент «Тоттнема» переконаний, що непослідовність рефері безпосередньо впливає на результати команди. Лондонці мають серію з чотирьох поразок поспіль, а не перемагали в Прем'єр-лізі ще з 28 грудня. «Шпори» лише на чотири пункти випереджають зону вильоту.

До слова, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

Читайте також:

Теги: ФК Тоттнем Готспур Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шеффілд Венсдей» переписав історію чемпіонатів Англії
Іменитий англійський клуб встановив історичне антидосягнення
22 лютого, 21:11
ПСЖ продовжить захист європейського трофею
Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування 1/8 фіналу
27 лютого, 13:19
Гульєльмо Вікаріо отримав захист клубу
Англійська Прем'єр-ліга видалила глузливий допис про воротаря кризового гранда
2 березня, 17:13
Майкл Каррік повів МЮ до місця в Лізі чемпіонів
Тимчасовий тренер «Манчестер Юнайтед» повторив рекорд чемпіонату Англії
2 березня, 18:39
Кевін пропустить щонайменше кілька тижнів
Екслідер «Шахтаря» опинився на лікарняному ліжку в Англії
Вчора, 16:28
Жеремі Жаке прагне позбутися проблем зі здоров'ям
Коштовний новачок «Ліверпуля» буде прооперований до дебюту в Англії
Вчора, 19:15

Новини

Формула-1 розгляне скорочення сезону через війну на Близькому Сході
Формула-1 розгляне скорочення сезону через війну на Близькому Сході
ЗСУ на фронті ліквідували тренера з боксу: родина окупанта збирає кошти, щоб повернути тіло
ЗСУ на фронті ліквідували тренера з боксу: родина окупанта збирає кошти, щоб повернути тіло
Занепалий гранд чемпіонату Англії поскаржився на непослідовне суддівство
Занепалий гранд чемпіонату Англії поскаржився на непослідовне суддівство
Селебріні став першим тінейджером в історії клубу НХЛ «Сан-Хосе», який забив 30 голів за сезон
Селебріні став першим тінейджером в історії клубу НХЛ «Сан-Хосе», який забив 30 голів за сезон
Розвідка викрила 10 окупантів у паралімпійському спорті
Розвідка викрила 10 окупантів у паралімпійському спорті
Роналду опинився в лазареті «Аль-Насра»
Роналду опинився в лазареті «Аль-Насра»

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
2 березня, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua