Занепалий гранд чемпіонату Англії поскаржився на непослідовне суддівство

Менеджмент вирішив шукати причини проблем за межами клубу

Лондонський «Тоттнем» надіслав лист відповідальній за арбітраж в англійському футболі організації PGMOL. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

«Шпори» занепокоєні роботою суддів у нинішньому сезоні Прем'єр-ліги. Лондонці кивають на непослідовність рішень арбітрів. Зокрема, під час контактів футболістів у штрафному майданчику.

У листі до керівника PGMOL «Тоттнем» звернув увагу на два свіжих епізоди. У 27-му турі АПЛ суддя скасував гол Рандаля Коло Муані столичному «Арсеналу» через поштовх суперника. Натомість у 28-му турі арбітри зарахували мяч Гаррі Вілсона з лондонського «Фулема», попри поштовх оборонця «шпор» Раду Дрегушіна опонентом.

Менеджмент «Тоттнема» переконаний, що непослідовність рефері безпосередньо впливає на результати команди. Лондонці мають серію з чотирьох поразок поспіль, а не перемагали в Прем'єр-лізі ще з 28 грудня. «Шпори» лише на чотири пункти випереджають зону вильоту.

До слова, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.