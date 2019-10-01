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    Шевченко відвідає матч Ліги чемпіонів в Італії

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    Андрій Шевченко - Шевченко відвідає матч Ліги чемпіонів в Італії
    Андрій Шевченко
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    Тренер збірної України буде присутнім на поєдинку «Аталанта» - «Шахтар»

    Тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко відвідає матч групового етапу Ліги чемпіонів «Аталанта» - «Шахтар». Поєдинок відбудеться в Мілані на стадіоні «Сан-Сіро», інформує La Gazzetta dello Sport.

    Раніше повідомлялося, що «Мілан» почав перемовини з Андрієм Шевченком щодо призначення на тренерську посаду в клубі.

    Матч «Аталанта» - «Шахтар» відбудеться сьогодні, 2 жовтня. Початок о 20:00.

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