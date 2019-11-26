Без українців. УЄФА назвав 50 претендентів на потрапляння в збірну року



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Українські футболісти не потрапили до списку претендентів

УЄФА на своєму офіційному сайті запустив голосування, за підсумками якого буде визначена символічна збірна 2019 року. Склад буде оголошений на початку січня наступного року.

На потрапляння в команду претендують 50 футболістів:

воротарі - Алісон Бекер («Ліверпуль»), Едерсон Мораес («Манчестер Сіті»), Ян Облак («Атлетіко»), Андре Онана ( «Аякс»), Марк-Андре тер Штеген ( «Барселона»);

захисники - Жорді Альба, Жерар Піке (обидва - «Барселона»), Трент Александер-Арнольд, Ендрю Робертсон, Вірджіл ван Дейк (всі - «Ліверпуль»), Сесар Аспілікуета («Челсі»), Дейлі Блінд, Ніколас Тальяфіко (обидва - «Аякс»), Маттейс де Лігт («Ювентус»), Хосе Марія Хіменес («Атлетіко»), Йозуа Кіммі («Баварія»), Каліду Кулібалі («Наполі»), Емерік Лапорт («Манчестер Сіті»), Серхіо Рамос («Реал»), Ян Вертонген («Тоттенхем Хотспур»);

півзахисники - Тьяго Алькантара («Баварія»), Кевін Де Брейне, Давид Сільва, Бернарду Сілва (всі - «Манчестер Сіті»), Френкі де Йонг («Барселона»), Анхель Ді Марія («Парі Сен-Жермен»), Фабіньо, Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум (всі - «Ліверпуль»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Жоржина, Н'Голо Канте (обидва - «Челсі»), Фабіан Руїс («Наполі»), Донні ван де Бек, Хакім Зіеш (обидва - «Аякс»);

нападники - Серхіо Агуеро, Рахім Стерлінг (обидва - «Манчестер Сіті»), П'єр-Емерік Обамеянг («Арсенал»), Роберто Фірміно, Садіо Мане, Мохамед Салах (всі - «Ліверпуль»), Серж Гнабрі, Роберт Левандовскі (обидва - «Баварія»), Еден Азар («Реал»), Гаррі Кейн, Сон Хин Мін (обидва - «Тоттенхем»), Кіліан Мбаппе («ПСЖ»), Ліонель Мессі («Барселона»), Кріштіану Роналду («Ювентус»), Душан Тадич («Аякс»).