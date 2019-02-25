Шевченко вже вирішив, чи буде викликати Ракицького в збірну України



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Після переходу в «Зеніт» це питання цікавить усіх

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, коли оголосить рішення щодо виклику Ярослава Ракицького в національну команду після його переходу в «Зеніт».

«Все, що стосується персоналій, я оголошу на початку березня або наприкінці лютого. Сьогодні я переглядаю футболістів. Для себе вже вирішив, чи буду викликати Ракицького. Втім, щоб не повторюватися 10 разів, я скажу все в березні», - заявив Шевченко в програмі «Профутбол».

Ярослав Ракицький цієї зими змінив «Шахтар» на російський Зеніт, після чого фахівці і вболівальники закликали Шевченко більше не викликати цього гравця в збірну.



Сам захисник заявив, що «розраховує, що склад збірної вибирає Шевченко, а не якісь керівники».



22 березня Україна зіграє на виїзді проти збірної Португалії, а 25 - з Люксембургом. Обидва матчі пройдуть в рамках відбору на чемпіонат Європи 2020 року.

