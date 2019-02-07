Ракицький: Там вся країна співає гімн. Давайте я затягну Лепса, а на полі здуюся



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Росії Ярослав ракицький став балакучішим Динамо від Шурика

Ярослав потішив цікавою інтерпритацією розуміння національних символів

Новачок «Зеніту» Ярослав Ракицький поділився думкою про своє майбутнє у збірній України.

-Стосовно того, що мене прибрали зі списків ФФУ... Не знаю, хто це зробив. Звичайно, я розраховував і розраховую, що, сподіваюся, Шевченко - все-таки він вирішує, кого викликати, кого б викликати, правильно? А не якісь там керівники. Подивимося, коли там будуть офіційні листи до збірної. А раптом я опинюся там?

- Хтось каже, що ви не хочете виступати за збірну України...

- Я колись таке казав? Я виходжу на поле... Хлопців, послухайте: там люди, вся країна співає гімн. І футболісти співають гімн. Але для мене одне правило: якщо вийшов на поле, треба віддавати себе повністю. А не так, що я загорлав зараз Лепса, а потім прийду і сдуюсь. Ну навіщо воно мені треба? - сказав Ракицький в ефірі телеканалу «Россия 24».