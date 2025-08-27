Головна Спорт Новини
Шість заборонених речовин. Ексхокеїст збірної Росії погорів на вживанні допінгу

glavcom.ua
42-річний Григоренко є володарем Кубка Гагаріна 2011 року у складі «Салавата Юлаєва»

Термін усунення Григоренка від хокейної діяльності відраховується з 12 серпня 2025 року

Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) підтвердила чотирирічну дискваліфікацію колишнього російського хокеїста Ігоря Григоренка за порушення антидопінгових правил. Про це інформує «Главком».

Порушення стосується проби, взятої під час змагань 12 березня 2015 року після матчу Континентальної хокейної ліги (КХЛ) між ЦСКА та «Йокерітом» . Допінг-проба показала наявність шести заборонених речовин.

«Розслідування, проведене Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA), включаючи аналіз даних Московської лабораторії (LIMS), виявило ознаки наявності в даній пробі наступних заборонених речовин: метенолон, оксандролон, тренболон, мельдоній, катин та псевдоефедрин. Ці речовини включені до списку заборонених речовин WADA у категоріях «анаболічні агенти» та «стимулятори». Григоренко було пред'явлено офіційне звинувачення та надано можливість дати відповідь. Не зробивши цього, він, як вважається, визнав порушення та погодився на чотирирічний термін дискваліфікації відповідно до чинних правил», – йдеться у заяві на офіційному сайті IIHF.

Термін усунення Григоренка від хокейної діяльності відраховується з 12 серпня 2025 року.

42-річний Григоренко є володарем Кубка Гагаріна 2011 року у складі «Салавата Юлаєва». У Континентальній хокейній лізі нападник також виступав за «Металург» та ЦСКА. Загалом у КХЛ провів 526 матчів та набрав 320 (168+152) очок. Грав за збірну Росії на чемпіонатах світу.

1 липня Григоренка було призначено генеральним директором «Сочі».

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, керівництво російського чоловічого волейбольного клубу «Білогір'я» ухвалило рішення достроково завершити тренувальні збори у Білгороді у зв’язку з обстрілами міста.

«Підготовка до сезону-2025/2026 триватиме у Тулі. Усі заплановані публічні заходи скасовано. Слідкуйте за актуальною інформацією та бережіть себе», – написано у повідомленні клубу.

Через заходи безпеки «Білогір'я» проводило домашні матчі російської Суперліги-2024/2025 у Тулі. У минулорічному чемпіонаті клуб із Білгорода виборов бронзові нагороди.

