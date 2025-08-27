Шість заборонених речовин. Ексхокеїст збірної Росії погорів на вживанні допінгу

42-річний Григоренко є володарем Кубка Гагаріна 2011 року у складі «Салавата Юлаєва»

Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) підтвердила чотирирічну дискваліфікацію колишнього російського хокеїста Ігоря Григоренка за порушення антидопінгових правил. Про це інформує «Главком».

Порушення стосується проби, взятої під час змагань 12 березня 2015 року після матчу Континентальної хокейної ліги (КХЛ) між ЦСКА та «Йокерітом» . Допінг-проба показала наявність шести заборонених речовин.

«Розслідування, проведене Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA), включаючи аналіз даних Московської лабораторії (LIMS), виявило ознаки наявності в даній пробі наступних заборонених речовин: метенолон, оксандролон, тренболон, мельдоній, катин та псевдоефедрин. Ці речовини включені до списку заборонених речовин WADA у категоріях «анаболічні агенти» та «стимулятори». Григоренко було пред'явлено офіційне звинувачення та надано можливість дати відповідь. Не зробивши цього, він, як вважається, визнав порушення та погодився на чотирирічний термін дискваліфікації відповідно до чинних правил», – йдеться у заяві на офіційному сайті IIHF.

Термін усунення Григоренка від хокейної діяльності відраховується з 12 серпня 2025 року.

42-річний Григоренко є володарем Кубка Гагаріна 2011 року у складі «Салавата Юлаєва». У Континентальній хокейній лізі нападник також виступав за «Металург» та ЦСКА. Загалом у КХЛ провів 526 матчів та набрав 320 (168+152) очок. Грав за збірну Росії на чемпіонатах світу.

1 липня Григоренка було призначено генеральним директором «Сочі».

