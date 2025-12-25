Конкурент Луніна по основному складу «Реала» мав шанс змінити чемпіонат

Пропозиція до Куртуа відображала його рівень у світовому футболі

Саудівська Аравія обрала своєю новою «ціллю» голкіпера мадридського «Реала» Тібо Куртуа, якого хотіли залучити до чемпіонату цієї країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defensa Central.

Згідно з даними, неназваний клуб саудівської Про-ліги підготував для 33-річного бельгійця масштабну фінансову пропозицію. Йдеться про трирічну угоду із сумарною виплатою 90 мільйонів євро, що забезпечить гравцеві щорічний дохід у розмірі 30 мільйонів євро. Така активність представників Близького Сходу зумовлена бажанням зміцнити імідж своєї ліги за рахунок залучення статусних виконавців, чий приклад може стати стимулом для переїзду інших зірок світового футболу.

Попри фінансову привабливість пропозиції, поточна позиція Куртуа у Мадриді залишається непохитною. Бельгієць має чинний контракт із «вершковими» до червня 2027 року, який керівництво «Реала» завчасно продовжило, прагнучи припинити будь-які спекуляції щодо майбутнього свого основного воротаря. Куртуа демонструє стабільно високий рівень гри у вирішальних матчах з мінімальною кількістю помилок, що робить його важливим елементом довгострокового проєкту Флорентіно Переса. Клуб не розглядає варіантів формування складу без участі бельгійця в найближчі один-два сезони.

Сам футболіст наразі не виявляє зацікавленості у зміні чемпіонату. Окрім відсутності фінансових труднощів, Куртуа мотивований можливістю продовжувати виступи на найвищому рівні в оточенні найкращих гравців планети. Мадрид залишається пріоритетним місцем для професійної діяльності голкіпера, хоча в пресі раніше з'являлися припущення про його можливий відхід після завершення терміну дії поточної угоди у 2027 році.

Нагадаємо, що мати позашлюбної дитини Куртуа поскаржилася на проблеми з коштами. «Наш будинок розвалюється. Ми просто не можемо так жити. Я боюся, що банк конфіскує наш будинок, і хвилююся, коли хтось стукає у двері. Я не хочу, щоб ми несподівано стали безхатьками. Для мене неприйнятно бачити, як Тібо літає приватними літаками, розважається на яхтах, залишаючи свою дитину тут, у цих умовах. Хіба він не може виділити трохи більше, щоб подбати про свого сина?», – сказала Ельза Ізак.