Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Зірка української легкої атлетики отримала дискваліфікацію на чотири роки за вживання допінгу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Зірка української легкої атлетики отримала дискваліфікацію на чотири роки за вживання допінгу
Українка отримала максимально можливе покарання
фото: AP

Бех-Романчук буде відсторонена від змагань до травня 2029 року

Зірка української легкої атлетики Марина Бех-Романчук дискваліфікована Athletics Integrity Unit на чотири роки через вживання допінгу. Про це повідомляє «Главком».

Рішення Athletics Integrity Unit датоване понеділком, 18 серпня. Українка отримала максимально можливе покарання – чотири роки дискваліфікації, її було визнано винною у вживанні допінгу.

Бех-Романчук буде відсторонена від змагань до травня 2029 року.

Марина Бех-Романчук: що відомо

30-річна українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у довжину та потрійному стрибку.

Чемпіонка Європи 2022 року в потрійному стрибку. Чемпіонка континентальної першості у приміщенні 2021 року в стрибках у довжину.

Срібна медалістка світової першості 2019 року зі стрибків у довжину.

У сезоні-2023 Марина Бех-Романчук вперше в кар'єрі стала віцечемпіонкою світу з потрійного стрибка. А також здобула у цьому виді «золото» Європейських ігор у Польщі.

Двічі ставала медалісткою фіналів Діамантової ліги – у 2021 році «бронза» у стрибках у довжину, а у 2022-му в потрійному стрибку.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: допінг легка атлетика Марина Бех-Романчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні, 19 липня, на етапі у Лондоні Магучіх з результатом 1,93 м посіла четверте місце
Уперше з 2022 року Магучіх лишилась без нагороди етапу «Діамантової ліги»
19 липня, 19:42
Федоровцев з 2016 по 2020 рік відбував дискваліфікацію, пропустивши Олімпіаду-2016
Олімпійський чемпіон з РФ, який погорів на допінгу, поскаржився на англосаксів
22 липня, 08:39
Тарасюк здобув четверту медаль для України на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі
Легкоатлет Тарасюк приніс Україні бронзу Європейського юнацького олімпійського фестивалю
23 липня, 13:47
Окупант Катунін був знищений на Донбасі
ЗСУ ліквідували окупанта, який був переможцем Кубка Росії з легкої атлетики
24 липня, 14:01
Ольга Голодна стала переможницею у штовханні ядра
Україна здобула 11 нагород на чемпіонаті Балканської легкоатлетичної асоціації
29 липня, 14:32
Муллажонов – володар золотої медалі Олімпійських ігор 2024 року в категорії до 92 кг
Чинний олімпійський чемпіон з боксу погорів на вживанні допінгу
30 липня, 14:28
Артур Фельфнер переміг на чемпіонаті України з легкої атлетики
Лідер України з метання списа не змагатиметься до старту чемпіонату світу
12 серпня, 16:37
Світова рекордсменка Магучіх вшосте виступала у сезоні на змаганнях у секторі стрибків у довжині
Магучіх з рекордом етапу виграла Діамантову лігу в Сілезії
15 серпня, 19:39
Качанова поскаржилася, що Магучіх ще у 2018 році відмовлялася з нею спілкуватися
Російська легкоатлетка влаштувала істерику через заяви Магучіх
Сьогодні, 08:09

Новини

Зірка української легкої атлетики отримала дискваліфікацію на чотири роки за вживання допінгу
Зірка української легкої атлетики отримала дискваліфікацію на чотири роки за вживання допінгу
Україна вперше у світі провела чемпіонат з технологічного спорту
Україна вперше у світі провела чемпіонат з технологічного спорту
«Мілан» може придбати українського форварда – ЗМІ
«Мілан» може придбати українського форварда – ЗМІ
Українські арбітри працюватимуть на грі плей-оф Ліги конференцій
Українські арбітри працюватимуть на грі плей-оф Ліги конференцій
ЗСУ на фронті ліквідували ексчлена збірної Росії з вітрильного спорту
ЗСУ на фронті ліквідували ексчлена збірної Росії з вітрильного спорту
Баскетболіст Ткаченко розповів про підготовку збірної України до гри зі Словаччиною
Баскетболіст Ткаченко розповів про підготовку збірної України до гри зі Словаччиною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
5633
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
1911
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1715
Зустріч Зеленського з Трампом: трансляція
1504
Зеленський прибув у Білий дім (фото)

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua