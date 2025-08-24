Лузан підкорилося історичне досягнення на чемпіонаті світу з веслування

Людмила Лузан здобула чотири золота на чемпіонаті світу-2025

Людмила Лузан встановила рекорд за кількістю перемог на чемпіонатах світу в жіночому каное

Українка Людмила Лузан – чотириразова чемпіонка світу-2025 у веслуванні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Українська каноїстка виграла перший у кар'єрі титул на дистанції 200 м, яка є олімпійською. З часом 46,09 с вона випередила призерку Олімпіади-2024 Ярислейдіс Дубюа (46,27 с) та «нейтральну» Катерину Шляпникову (46,59 с).

Людмила Лузан встановила рекорд за кількістю перемог на чемпіонатах світу в жіночому каное, випередивши Лоуренс Вінсент-Лапуант, у якої було 3 золота.

Завдяки зусиллям Людмили, а також Ірини Федорів, Україна 🇺🇦 достроково виграє залік у жіночому каное.

Нагадаємо, Україна здобула перше золото на чемпіонаті світу-2025 з веслування на байдарках і каное. Людмила Лузан та Ірина Федорів тріумфували у каное-двійці на дистанції 500 м.

Перед тим, як виступити у фіналі, Лузан та Федорів взяли участь у кваліфікаційному та півфінальному заїзді. Якщо у кваліфікації українські каноїстки показали другий загальний результат, то у півфіналі – найкращий.

Лузан та Федорів очолювали фінальний заїзд з самого старту. На екваторі дистанції українки мали перевагу в 0.18 секунд над канадками.

Українські веслувальниці продовжували втримувати лідерство в другій половині дистанції та згодом першими подолали фінішну пряму. Українки завершили дистанцію з часом 1:53.30 хвилини та здобули золото.

З відставанням у 1.06 секунди другими перетнули фініш канадські каноїстки Зоя Войтик і Кеті Вінсент, здобувши срібло. Подіум довершили іспанки, завершивши дистанцію з часом 1:54.84 хвилини.