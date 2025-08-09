Головна Спорт Новини
Адміністрація Байдена хотіла вигнати з НХЛ усіх російських хокеїстів, щоб покарати Путіна

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Адміністрація Байдена хотіла вигнати з НХЛ усіх російських хокеїстів, щоб покарати Путіна
Салліван розглядав можливість покарати Путіна, видворивши російських хокеїстів, які виступають у США, включаючи Овечкіна

Радник Байдена Салліван обмірковував можливість натиснути на Путіна, видворивши з НХЛ російських зірок

Адміністрації колишнього президента США Джо Байдена розглядали можливість видворення всіх російських гравців НХЛ із США, щоб чинити тиск на президента Росії Володимира Путіна в рамках обміну ув'язненими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Перед обміном ув'язнених в серпні 2024 року, в результаті якого на Батьківщину повернулися американський журналіст Еван Гершкович і колишній морпіх Пол Вілан, адміністрація Байдена розглядала варіант видворення всіх російських хокеїстів зі США, щоб натиснути на Росію і досягти їх звільнення.

«Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван обмірковував можливість натиснути на Путіна, видворивши з НХЛ російських зірок. Це розглядалося як альтернатива прохання до союзника США – Німеччини про звільнення російського кілера, засудженого до довічного ув'язнення», – йдеться у розслідуванні The Wall Street Journal.

Зазначається, що адміністрації Байдена потрібно було вивчити альтернативні варіанти обміну, які не включають вбивцю, або інші способи тиску на Кремль. Салліван розглядав можливість покарати Путіна, видворивши російських хокеїстів, які виступають в Америці, включаючи Олександра Овечкіна. У результаті він відмовився від цієї ідеї

Натомість Салліван і адміністрація пішли на найбільший з часів холодної війни обмін ув'язненими.

Овечкін у результаті все ж побив рекорд Гретцьки за кількістю голів у регулярних чемпіонатах НХЛ. Це сталося 6 квітня 2025 року. На даний момент в його активі 897 голів у регулярних чемпіонатах НХЛ, а Гретцьки зупинився на позначці 894 шайби.

Як повідомлялося, Овечкін потрапив до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

«Участь у міжнародних змаганнях з метою відбілювання репутації (sportwashing) Росії, поширення дезінформації, виправдання та легітимізації агресії проти України серед іноземної аудиторії, забезпечення шляхів налагодження міжнародних зв'язків та співробітництва в обхід санкцій через демонстрацію збереження присутності Росії у цивілізованому світі у складі міжнародних спортивних комітетів та федерацій», – йдеться на «Миротворці».

Також зазначається, що Овечкін є відомим прихильником та наближеною особою до Володимира Путіна.

«Отримує від президента особисті подарунки. Користуючись своєю популярністю, робить вагомий внесок у зміцнення путінської диктатури та поширення наративів кремлівської пропаганди, наголошуючи, що його дім – Росія, а Путін – його президент. У фото профілю свого приватного облікового запису в соцмережі Instagram розмістив спільне з Путіним фото. Заснував та фінансує громадський рух «Команда Путіна». Овечкін використовує свій статус зоряного міжнародного спортсмена для підтримки Путіна на міжнародній арені, зокрема у 2018-2019 роках, намагаючись увійти в оточення Дональда Трампа. У червні 2023 року отримав від Путіна подяку «за трудові успіхи та багаторічну сумлінну роботу» . 2015 року відвідував тимчасово окупований Крим», – наголошується на «Миротворці».

Нагадаємо, нападник клубу НХЛ «Вашингтон» Олександр Овечкін поспілкувався з підсанкційною головою Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко та подарував їй своє джерсі.

«У Раді Федерації сьогодні великий день спорту. Крім міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова в будівлі на Великій Дмитрівці помічений рекордсмен, триразовий чемпіон світу з хокею Олександр Овечкін», – йдеться у телеграм-каналі Ради Федерації РФ.

Матвієнко, яка є давньою соратницею російського диктатора Володимира Путіна, перебуває під санкціями багатьох країн за підтримку російської війни проти України.

Теги: Джозеф Байден НХЛ Алєксандр Овечкін хокей

