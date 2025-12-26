Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Депутатка Думи влаштувала істерику через рішення Зеленського щодо тренерки зрадниці Лискун

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Депутатка Думи влаштувала істерику через рішення Зеленського щодо тренерки зрадниці Лискун
Журовій не сподобалося рішення Зеленського

Журова згадала про полювання на відьом

Рішення Володимира Зеленського позбавити президентської стипендії Олександру Сендзюк, яка тренувала чемпіонку-зрадницю Софію Лискун, є божевіллям і полюванням на відьом. Про це російським пропагандистам заявила олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та одіозна депутатка Держдуми РФ Світлана Журова, інформує «Главком».

24 грудня указом президента України Володимира Зеленського Лискун та Сендзюк були позбавлені стипендій.

«Це просто якесь божевілля і полювання на відьом. То Бубку позбавлять стипендії, то ще когось. Просто всередині країни починають шукати жертв серед своїх же, серед тих, хто віддавав здоров'я за цю країну. Тепер їх позбавляють всього лише за якимись формальними чи надуманими ознаками. Це хорошим для влади не скінчиться», – сказала Журова.

Як повідомлялося, чемпіонка Європи зі стрибків у воду Лискун розповіла російським пропагандистам, що отримала російське громадянство.

Лискун, яка народилася у Луганську, стверджує, що ніколи не задумувалася про те, за яку державу змагається, а в Україні вона зіштовхувалася з дискримінацією. Також вона заявила, що у неї останнім часом «були нюанси» і вона змушена була звертатися до психіатра.

У цьому році Лискун стала чемпіонкою Європи у змішаній команді. Також у своєму активі Лискун має золоті нагороди континентальних першостей 2018 та 2024 років.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: Державна Дума Володимир Зеленський Софія Лискун спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше президент уже говорив про заміну деяких керівників обласних адміністрацій
Зеленський анонсував заміну голів адміністрацій: коли очікувати
21 грудня, 20:46
Зеленський підкреслив готовність України підтримувати роботу інститутів національної пам’яті Польщі та України
Президенти Польщі та України обговорили питання національної пам’яті
19 грудня, 14:21
БпЛА уразили Саратовський НПЗ у ніч на 13 грудня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
13 грудня, 05:53
СЗР України відстежує посилення впливу Китаю на Росію
Китай посилив співпрацю із РФ. Зеленський дав термінову команду Службі зовнішньої розвідки
10 грудня, 14:55
Візит Зеленського до Британії, загибель українського пілота Су-27. Головне за 8 грудня
Візит Зеленського до Британії, загибель українського пілота Су-27. Головне за 8 грудня
8 грудня, 21:38
Глава України та очільник СБУ обговорили подальший розвиток державних інституцій
Зеленський провів зустріч з очільником Служби безпеки
5 грудня, 19:14
Зеленський здійснив офіційний візит до Ірландії
Ірландія зафіксувала дрони поблизу літака Зеленського. Офіс президента прокоментував
5 грудня, 04:26
Президент заявив, що Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли
Президент заявив, що Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли
2 грудня, 19:31
Міхал Мартін під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським зробив низку заяв
Україна та Ірландія підписали дорожню карту
2 грудня, 16:28

Новини

Депутатка Думи влаштувала істерику через рішення Зеленського щодо тренерки зрадниці Лискун
Депутатка Думи влаштувала істерику через рішення Зеленського щодо тренерки зрадниці Лискун
Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко
Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко
Конкурент Луніна по основному складу «Реала» мав шанс змінити чемпіонат
Конкурент Луніна по основному складу «Реала» мав шанс змінити чемпіонат
Ковтун відповів на гостру критику через зміну громадянства
Ковтун відповів на гостру критику через зміну громадянства
ЗСУ ліквідували на фронті 18-річного титулованого російського борця
ЗСУ ліквідували на фронті 18-річного титулованого російського борця
Титулований борець відмовився від російського громадянства
Титулований борець відмовився від російського громадянства

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua