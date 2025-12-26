Журова згадала про полювання на відьом

Рішення Володимира Зеленського позбавити президентської стипендії Олександру Сендзюк, яка тренувала чемпіонку-зрадницю Софію Лискун, є божевіллям і полюванням на відьом. Про це російським пропагандистам заявила олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та одіозна депутатка Держдуми РФ Світлана Журова, інформує «Главком».

24 грудня указом президента України Володимира Зеленського Лискун та Сендзюк були позбавлені стипендій.

«Це просто якесь божевілля і полювання на відьом. То Бубку позбавлять стипендії, то ще когось. Просто всередині країни починають шукати жертв серед своїх же, серед тих, хто віддавав здоров'я за цю країну. Тепер їх позбавляють всього лише за якимись формальними чи надуманими ознаками. Це хорошим для влади не скінчиться», – сказала Журова.

Як повідомлялося, чемпіонка Європи зі стрибків у воду Лискун розповіла російським пропагандистам, що отримала російське громадянство.

Лискун, яка народилася у Луганську, стверджує, що ніколи не задумувалася про те, за яку державу змагається, а в Україні вона зіштовхувалася з дискримінацією. Також вона заявила, що у неї останнім часом «були нюанси» і вона змушена була звертатися до психіатра.

У цьому році Лискун стала чемпіонкою Європи у змішаній команді. Також у своєму активі Лискун має золоті нагороди континентальних першостей 2018 та 2024 років.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.